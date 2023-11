ANCONA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 12^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà l’Ancona di mister Gianluca Colavitto, gara in programma domenica 5 novembre allo stadio “Del Conero”. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Sarà il signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Matteo Paggiola di Legnago e Paolo Tomasi di Schio. Quarto ufficiale sarà Juri Gallorini di Arezzo.

Nelle Marche 19 confronti ufficiali nel professionismo: 11 vittorie doriche (ultima 1-0 nella coppa Italia maggiore 2009/10), 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie A 2003/04, unica sfida in massima divisione, allenatori quel giorno erano Nedo Sonetti per i padroni di casa e Serse Cosmi per gli ospiti) ed 1 successo umbro (2-1 nella serie C 1962/63).

Perugia senza reti ad Ancona oramai da 491’, ultima rete firmata Claudio Lombardo al 49’ di Ancona-Perugia 2-2 del 5 aprile 1998 in B.

Ancona una delle 3 formazioni del girone B che subisce più gol da subentranti avversari, 5 in 11 turni, come Olbia ed Arezzo.

Perugia una delle due squadre ancora imbattute dopo 11 turni del girone B, accanto alla Sassari Torres, capolista del torneo. Nell’intera Lega Pro 2023/24 sono rimaste in tre, includendo nel girone A anche il Padova di Torrente.

Perugia avanti al secondo turno di coppa Italia Lega Pro: biancorossi umbri vittoriosi al primo turno a Teramo sul Monterosi, 3-1. Gli umbri al secondo turno giocheranno a Rimini il prossimo 9 novembre.

Perugia squadra che fa più cambi nel girone B, unica a farne sempre 5 per partita, 55 su 55 in 11 turni. Edoardo Iannoni giocatore plurisostituito del torneo, con 10 uscite anzitempo.