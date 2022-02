ANCHE IL PERUGIA CALCIO SOSTIENE #RUNFORMEYER

Dopo il successo della scorsa edizione, torna la corsa virtuale a coppie per un San Valentino solidale. Si chiama #RunforMeyer #RunforLove ed è l’evento sportivo promosso dalla Fondazione Meyer nella giornata dedicata agli innamorati, con la Lega Serie B che scende in campo per promuovere e sostenere concretamente l’iniziativa di una realtà – come spiega il Presidente Mauro Balata promotore della collaborazione – ‘con cui abbiamo sempre avuto una comunanza di valori, nella cura e nel sostegno dei giovani. Con questa iniziativa – prosegue Balata – diamo seguito al progetto B come Bambini di sostegno alle fondazioni dei maggiori ospedali pediatrici d’Italia’.