Anche il Perugia Calcio presente alle giornate flessibili organizzate dal Liceo “Alessi” di Perugia

Perugia, 28 febbraio 2024 – Al Liceo Scientifico Statale “Galeazzo Alessi” è in corso la settimana dei cosiddetti “giorni flessibili” ovvero una tre giorni di eventi in cui gli studenti propongono corsi, iniziative ed incontri su tematiche di loro interesse, in vari campi del sapere e delle arti. Una tradizione storica di questa scuola che ogni anno mette in luce le capacità e la grande determinazione dei ragazzi, coordinati egregiamente dai rappresentanti d’istituto e in accordo con la preside Lucia Mastropierro e il corpo docenti, nell’organizzazione di tali incontri.

Tra i vari ospiti che si sono interfacciati con gli studenti ci sono medici, ingegneri, architetti, sportivi, associazioni varie e docenti del liceo stesso.

Anche il Perugia Calcio, su invito degli studenti, non è voluto mancare affrontando un tema che si sta espandendo purtroppo con l’utilizzo dei social: l’hate speech ovvero l’odio sui social, la discriminazione e le offese che pervadono la rete creando una specie di zona franca dove tutto è permesso con conseguenze a volte devastanti sulla vita delle persone ma anche in altri campi come lo sport e la politica. A discuterne con gli studenti l’addetto stampa Francesco Baldoni.

A seguire l’intervento di Claudio Giulietti, uno dei componenti della commissione del museo biancorosso, che ha ripercorso attraverso alcune immagini più significative la storia del club destando molta curiosità tra i ragazzi e anche le insegnanti.