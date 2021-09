ANCHE ERIKA ORSI CONFERMATA IN BIANCOROSSO

Difensore classe 2001, Erika vanta un palmares di tutto rispetto, dove spicca la vittoria della Coppa Toscana per tre volte, nel 2014, 2015 e 2017 con ACF Firenze ed ACF Fiorentina.

“Mi aspetto un campionato difficile- riferisce la calciatrice fiorentina- ci sono tante squadre ben attrezzate, ma non dobbiamo avere paura di nessuno e andare sempre in campo per fare la nostra partita. Nel campionato scorso abbiamo sofferto sotto il punto di vista dell’esperienza, eravamo una squadra davvero molto giovane e il campionato era composto da squadre di altissimo livello; sicuramente però affrontare un campionato del genere ha permesso ad ognuna di noi di crescere singolarmente e come gruppo”.