AMBROSI OFFICIAL SUPPLIER AC PERUGIA CALCIO

Anche per la stagione 2022/2023 infatti il Gruppo Ambrosi è Official Supplier della società biancorossa con la fornitura di auto per assicurare le esigenze di mobilità sostenibile e sicura dell’AC Perugia Calcio.

Il Gruppo Ambrosi è leader in Italia per la vendita di auto e moto premium. Con un fatturato di oltre 150 milioni di euro e più di 150 dipendenti rappresenta 8 marchi su 3 regioni e 7 province al quale si aggiungono 7 sedi di vendita, service, ricambi e carrozzeria.

Con i brands Autogroup ( autogroup.me) ed Ambrosi Automotive World ( ambrosispa.it ) è leader nella vendita di auto e moto online.

Ambrosi, che da oltre 6 anni è sponsor del Perugia Calcio, è da sempre un’azienda che sostiene lo sport e i valori ad esso collegati.

“Un elemento importante che ci spinge a sostenere il Perugia Calcio è la valorizzazione delle aziende territoriali – spiegano Walter Cagossi, Responsabile Marketing del Gruppo Ambrosi e Gianni Wojcicki, Responsabile del brand Volvo – attraverso il marchio Volvo, del quale Ambrosi è concessionario da quasi 50 anni, vogliamo offrire alla squadra la possibilità di utilizzare vetture che sono per noi sinonimo di eleganza, sicurezza e affidabilità. A questo aggiungiamo la componente passionale ed emotiva visto che parte della proprietà condivide la fede calcistica legata ai colori biancorossi”.

“Siamo soddisfatti della collaborazione con Ambrosi – afferma il presidente Santopadre – un’azienda che crede in quello che crediamo al Perugia, cioè rispetto per la tradizione ma anche innovazione e modernità”.