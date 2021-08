ALTRA RICONFERMA IMPORTANTE: LUCREZIA DI FIORE

Esterno d’attacco dotata di grande scatto e velocità unite ad uno spiccato senso di altruismo per le compagne di squadre, Lucrezia, approdata a Perugia nel 2019 ha così commentato il suo rinnovo:

“Da questa stagione mi aspetto di togliermi soddisfazioni sia a livello personale sia a livello di squadra. Spero soprattutto di divertimi dopo queste due ultime stagioni che sono state un po’ difficili. Credo che nella stagione precedente sia mancata l’esperienza come prima cosa; eravamo una delle squadre più giovani del campionato, se non la più giovane. Per questo, data la giovane età, abbiamo accusato un po’ di divario tecnico e anche un po’ di furbizia in alcune circostanze. La stagione scorsa mi ha fatto crescere sicuramente e fare esperienza, confrontandomi con giocatrici di grande livello. Ho anche giocato alcune partite in un ruolo diciamo non mio: è tutta esperienza che entra“.