ALESSANDRIA-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 20 febbraio 2022 – L’ Alessandria Calcio comunica che la prevendita per la gara Alessandria-Perugia di martedì 22 febbraio, alle ore 18.30, è attiva online sul sito VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Si ricorda che in base alle nuove disposizioni, per accedere all’impianto sarà obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato in corso di validità.

Il prezzo del biglietto (diritti di prevendita inclusi) per il settore ospiti è di euro 15. La vendita terminerà lunedì 21 febbraio 2022 ore 19. Il giorno gara la biglietteria settore ospiti rimarrà chiusa.