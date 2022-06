Al via il Summer Camp biancorosso

Al momento sono tante le adesioni all’evento che inizierà domani lunedì 20 giugno quando i ragazzi si ritroveranno al Curi per giocare e divertirsi. Il camp terminerà venerdì 24. Non solo sport ma anche pillole di inglese in collaborazione con la Wall Street Institute. L’AC Perugia Summer Camp è pensato per dare l’opportunità a tutti i partecipanti di allenarsi come un vero mini calciatore professionista all’interno dello Stadio Renato Curi. Previsto un programma specifico anche per il ruolo del portiere.

Si ringrazia il ristorante “La Sera” che si occuperà dei pasti dei ragazzi e pizzeria “Menchetti” per la merenda quotidiana.