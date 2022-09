AL VIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI #NOISIAMOPERUGIA SETTORE “CURVA NORD”

AC Perugia Calcio comunica che, al fine di garantire il completamento dei lavori in Curva Nord, la riapertura di tale settore avverrà nella gara contro il Sudtirol in programma domenica 16 ottobre ore 16:15 stadio “R.Curi”.

FASE DI PRELAZIONE

Per permettere la sottoscrizione degli abbonamenti con le idonee tempistiche informiamo che da lunedì 19 settembre fino a venerdì 23 settembre sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti (per 15 gare) per gli abbonati alla stagione 2019/2020 presentandosi al botteghino muniti del vecchio tagliando. L’abbonamento si può sottoscrivere in biglietteria e online (in questo caso solo se in possesso di Grifo Card).

Ricordiamo che l’abbonamento è valido solo a partire dalla gara Perugia-Sudtirol.

FASE LIBERA

Da lunedì 26 fino a venerdì 30 settembre inizierà la fase libera per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti in Curva Nord.

Sia in fase di prelazione che in fase libera (fino al 30 settembre) saranno emessi solo abbonamenti in Curva Nord (no altri settori).

Da lunedì 3 ottobre sarà possibile sottoscrivere abbonamenti in tutti i settori dello stadio.

Si consiglia di presentarsi in biglietteria con il modulo di sottoscrizione abbonamento già compilato per velocizzare la procedura.

In vista della gara Perugia-Pisa sarà necessario acquistare il tagliando anche se in possesso di abbonamento in Curva Nord.

Come già anticipato nel comunicato di inizio stagione i prezzi degli abbonamenti saranno decurtati di 4 gare. Ecco i prezzi già decurtati:

PRELAZIONE: 119 euro intero/ 94 euro donna / 94 euro over 65 / 74 euro under 14

LIBERA: 144 euro intero / 119 euro donna / 119 euro over 65 / 94 euro under 14

Si ricorda inoltre che al termine della campagna abbonamenti il prezzo dei singoli biglietti di gradinata e curva sarà di 14 euro.

ORARI BIGLIETTERIA:

da lunedì 19 a venerdì 23 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ribadiamo che il giorno gara non saranno emessi abbonamenti.

Per ogni ulteriore informazione consultare il sito www.acperugiacalcio.it o recarsi in biglietteria.