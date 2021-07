AL VIA ANCHE LA PRIMAVERA

Perugia, 25 luglio 2021 – Dopo la prima squadra è il turno della Primavera tornare a lavorare in vista della nuova stagione.

Si riparte dalla vittoria del proprio girone di Lega Pro e dalla semifinale delle fasi finali scudetto. In panchina confermato il tecnico Alessandro Formisano insieme al vice Valerio Pignataro. Da annotare l’ingresso nello staff tecnico di Emanuele Marra, preparatore atletico con esperienze di A fra Roma, Milan, Catania, Sampdoria e Fiorentina.

Si inizia domani con i test fisici che proseguiranno fino a mercoledì 28 luglio. Il giorno seguente partenza per il ritiro di Sauze d’Oulx, nella Val di Susa, dove la squadra rimarrà fino a sabato 7 agosto. Già programmati alcuni allenamenti congiunti:

Milan Primavera – Perugia Primavera martedì 3 agosto ore 18 a Chatillon (AO);

Sampdoria Primavera – Perugia Primavera mercoledì 4 agosto ore 18 a Bardonecchia (TO);

Alessandria Primavera – Perugia Primavera giovedì 5 agosto ore 18 a Sauze d’Oulx.

Confermati anche altri due test match: il 13 agosto a Castiglione del Lago contro la locale formazione che milita in Eccellenza e il 29 agosto a Nocera Umbra contro la Roma Ottavia, sempre cat. Eccellenza.

Ricordiamo che la Primavera biancorossa disputerà il prossimo campionato di Primavera 2 che in virtù della nuova riforma passa a 26 squadre, due in più rispetto al format attuale. Le promozioni saranno tre, non ci sarà alcuna retrocessione. Inoltre è stata abolita la norma che vincolava la partecipazione della squadra Primavera al campionato di competenza della prima squadra.

Ecco i 18 convocati: Bulgarelli, Cicioni, De Marco, Del Prete, Dottori, Fabri, Galeotti, Grassi, Lorenzini, Maisto, Mattioli, Menci, Morina, Mottola, Paladino, Parolisi, Passaquieti, Seghetti.

Staff tecnico: Allenatore: Alessandro Formisano, Vice Allenatore e match analyst: Valerio Pignataro, Responsabile GPS training: Andrea D’Intino, preparatore atletico: Emanuele Marra, preparatore atletico aggiunto: Luca Lamanna, preparatore portieri: Giacomo Lenzi, responsabile sanitario: dott. Bisogni e dott. Cirimbilli, massofisioterapista: Stefano Safina, magazzinieri: Lorenzo Berettoni. Team manager: Stefano Ricci.