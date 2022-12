ADDIO “O REI”

Perugia, 29 dicembre 2022 – AC Perugia Calcio rende omaggio a Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelè, leggenda del calcio, venuto a mancare alcune ore fa, unico giocatore ad aver vinto tre volte il Mondiale.

Una vita intera al Santos (11 titoli nazionali e 5 internazionali) con una breve coda di due anni ai New York Cosmos nel campionato statunitense ma soprattutto la storia scritta con la maglia del Brasile. Con la Seleçao Pelé ha siglato 77 reti in 92 partite ma soprattutto ha vinto tre Mondiali, di cui due da protagonista.

Oltre mille gol in carriera, ha fatto sognare intere generazioni, per tutti noi rimarrà per sempre immortale.

(foto LaPresse, riservata)