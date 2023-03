ACADEMY CUP 2023 | 54 squadre da tutta Italia per 3 giorni nella bellissima Umbria

Perugia, 29 marzo 2023 – Inizia il conto alla rovescia per l’Academy Cup 2023, la manifestazione più importante riservata alle società affiliate giunta ormai al nono anno.

L’evento si terrà nei giorni 6-7-8 aprile e vedrà la partecipazione di 54 squadre che nei primi due giorni si divideranno nei 9 campi di società affiliate umbre per disputare gli incontri. A Spello, Umbertide e Collepepe le squadre impegnate nel girone “Grifo Bianco”, Cortona, Allerona e Orvieto il girone “Grifo Rosso” mentre a Castiglione del Lago, Sanfatucchio e Tavernelle il girone “Grifo Blu”.

Le squadre partecipanti verranno divise in 3 macro gironi, composti da 18 squadre ciascuno, che si alterneranno sui campi comunicati in precedenza nelle prime due giornate. Nell’ultimo atto, sabato 8 aprile, le squadre si affronteranno in mini triangolari nella splendida cornice dello stadio “Curi” dove sarà presente anche una rappresentanza della squadra di mister Castori e le autorità politiche e istituzionali.

Il vice presidente nonché responsabile Academy Mauro Lucarini, insieme al proprio staff di lavoro, sta predisponendo gli ultimi dettagli per accogliere le varie società da tutta Italia. Per alcune squadre sarà la prima volta.

Il torneo, per lo spirito e l’idea con la quale è nato, prevede sì una classifica ma non un vincitore finale perché tutte le 54 squadre vengono premiate il primo giorno sul campo dove giocheranno.

Alla manifestazione, che segue le direttive FIGC, può partecipare solo la categoria “Pulcini misti” ovvero i nati nel 2012, 2013, 2014 (8 anni compiuti – no 2015) e le bambine nate anche nel 2011.

“Ormai siamo alla nona edizione ma per noi è come se fosse la prima volta – spiega Lucarini. L’entusiasmo e la gioia dei bambini, la tribuna gremita da genitori sono l’incentivo a proseguire su questa strada. L’attesa e i preparativi fervono e noi speriamo di non deluderla”.

Un ringraziamento particolare va anche ai partner Pac 2000-Conad, McDonald’s e Frankie Garage.

