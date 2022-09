AC PERUGIA CALCIO RICORDA RENATO CURI E PIERLUIGI FROSIO. VICINANZA ALLA FAMIGLIA GABETTO

Inoltre tutto l’AC Perugia Calcio si stringe attorno alla famiglia Gabetto per la scomparsa di Pierluigi, figlio di Guglielmo attaccante del Grande Torino, deceduto nella tragedia di Superga. Con la maglia del Grifo aveva vinto il campionato di serie C stagione 1966-67 ed era risultato il capocannoniere della squadra, con 9 reti, tra i protagonisti della storica promozione in B, con Guido Mazzetti in panchina.

Alla famiglia le più sentite condoglianze.