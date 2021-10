6^ GIORNATA PRIMAVERA 2 | PERUGIA-ASCOLI 2-0

PERUGIA: Megyeri, Pupo Posada (38′ st Cicioni), Grassi, Mussi, Baldi, Menci, Mabille (38′ st Paladino), Fabri, Seghetti (20′ st Morina), Capogna (20′ st Biondelli), Bevilacqua (12′ st Boli). A disp.: Zizzania, Del Prete, Elefante, Lo Giudice. All.: Alessandro Formisano.

ASCOLI: Raffaelli, Signorini, D’Ainzara, Gurini, Rossi (37′ st Marucci), Luciani, Palazzino, Carano, Re (9′ st Governatori), Ceccarelli (37′ st Rizzi), Mazzei (2′ st Nacciarriti). A disp.: Becchi, Gucci, Petrazzuolo, Nicolai, Di Matteo All.: Rosario Pergolizzi.

ARBITRO: Sig. Claudio Petrella di Viterbo (Cerilli di Latina – Bartolomucci di Ciampino)

RETI: 19′ pt Capogna, 40′ st Morina

NOTE: ammoniti Re, Ceccarelli e Luciani.

PERUGIA – Una vittoria da squadra matura per la Primavera del Grifo che fa quattro vittorie consecutive, quattro in cinque partite e soprattutto ora vola a -3 dalla coppia di testa Lazio e Frosinone, prime ma con una gara in più. Vittoria sofferta grazie anche al tasso tecnico dell’Ascoli. Passa nel primo tempo la formazione biancorossa con un gran gol di Capogna che dopo un buon dribbling insacca sul secondo palo alle spalle dell’incolpevole Raffaelli.

Nella ripresa il Perugia controlla il match, l’Ascoli rimane squadra viva e ostica fino alla fine ma gli uomini di Formisano si compattano e nel finale trovano il definitivo 2-0 con una bordata di Morina su assist di Fabri. Prova di maturità per il Perugia, dunque, che dimostra di saper vincere anche le partite più “sporche”.

PROSSIMO TURNO: Cesena-Perugia, sabato 30 ottobre