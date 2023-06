Esordio vincente per le ragazze Under 17 alla Liedholm Cup

Valdemarsvik, 29 giugno 2023 – Inizia bene la Liedholm Cup per le ragazze biancorosse dell’Under 17 guidate da Salvatore Cannito che nella gara d’esordio battono 4-1 le pari età svedesi della Films SK.

La gara, giocata all’Arena Konstgräsplan in un clima caldo e ventilato, si mette subito in discesa per le grifoncelle che vanno in vantaggio nei primi minuti con Giorgia Mencaroni e raddoppiano poco dopo con Alice Venturini. La squadra locale fatica a riorganizzarsi ma prima dello scadere della prima frazione accorcia le distanze con Elanos Mhesun Tekleab.

Nella ripresa Grifo che riparte determinato e ci pensa Giulia Properzi a realizzare la terza rete prima del definitivo 4-1 ad opera di Chiara Riccardi.

“Siamo contenti di partecipare a questo torneo – spiega mister Cannito – in particolare ringraziamo l’organizzazione per l’accoglienza e il grande clima di fair play che c’è sia in campo che fuori. Inoltre per alcune nostre ragazze è il primo viaggio all’estero quindi è un’esperienza di vita importante. Sulla gara dico che è stata impostata bene, anche fisicamente abbiamo retto l’impatto con le avversarie e commesso pochi errori”.

In attesa di conoscere il risultato dell’altra sfida, in programma alle ore 18 tra Tallboda IF e Wif, il Perugia tornerà in campo venerdì 30 giugno con un doppio impegno: alle ore 14 contro il Wif e alle ore 20 contro Tallboda.

(foto, i marcatori della sfida)