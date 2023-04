“Il Perugia ha perso contro una squadra più forte. Una buona gara, primo tempo di grande equilibrio pur prendendo gol, poi abbiamo tenuto botta e fatto la partita che dovevamo. IL RITIRO eRA già deciso, con il Cosenza sarà il primo degli spareggi che ci aspettano”

Next: "LE NON RIMONTE SONO UN DATO DI FATTO E NON ERA CERTO OGGI LA GARA DA RECUPERARE. PERÒ È stata una prestazione buona, ci siamo ritrovati, abbiamo rivisto la squadra guardinga, che lotta, che battaglia e questo ci dà la speranza per un buon finale di campionato. ORA SI VA IN RITIRO, D'ACCORDO CON SQUADRA E STAFF"

→