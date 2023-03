Perugia, 1 marzo 2023 – Dici Perugia-Como ed ecco, puntuale come un orologio svizzero, un nuovo numero del match day!

Non potevamo che iniziare dal ricordo di Ilario Castagner a cura di Carlo Giulietti per poi passare alle curiosità su Leonardo Capezzi (in regalo il suo poster).

I numeri della sfida, il Perugia Women e uno sguardo alle nostre giovanili completano il numero odierno!

Non resta che leggerlo!