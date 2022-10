perugia-cittadella 0-2 | HIGHLIGHTS

Perugia, domenica 30 ottobre 2022 – ore 16:15 – stadio “Renato Curi” – 11^ giornata Campionato Lega SerieBKT

PERUGIA: 1 Gori, 4 Iannoni, 9 Melchiorri (18′ st 20 Di Serio), 13 Luperini, 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (42′ st 11 Olivieri), 17 Paz (27′ st 33 Beghetto), 21 Curado, 24 Casasola, 41 Strizzolo (18′ st 18 Di Carmine), 97 Sgarbi (1′ st 28 Kouan). A disp: 22 Moro (GK), 3 Righetti, 6 Vulikic, 7 Vulic, 23 Lisi, 49 Baldi. All.: Fabrizio Castori

CITTADELLA: 36 Kastrati, 2 Perticone, 6 Visentin, 10 Antonucci (27′ st 99 Magrassi), 11 Beretta, 16 Vita, 17 Donnarumma, 26 Pavan, 29 Mastrantonio (12′ st 8 Mazzocco), 30 Lores Varela (27′ st 20 Carriero), 84 Cassandro (12′ st 18 Mattioli) . A disp: 1 Manfrin (GK), 77 Maniero (GK), 5 Del Fabro, 9 Tounkara, 15 Frare,, 19 Ciriello,, 72 Danzi. All.: Edoardo Gorini

ARBITRO: Daniele Minelli di Varese (Daniele Marchi di Bologna e Andrea Niedda di Ozieri) IV ufficiale: Giorgio Vergaro di Bari

VAR: Lorenzo Maggioni di Lecco AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

RETI: 12′ pt Beretta, 50′ st Magrassi

NOTE: giornata soleggiata. Presenti 5605 spettatori, di cui 2764 abbonati e 31 ospiti. Espulso al 45′ pt Iannoni per fallo. Ammoniti Cassandro, Iannoni, Mastrantonio, Beretta, Visentin. Gara interrotta al 5′ st per ricordare la figura di Renato Curi, scomparso il 30 ottobre 1977 proprio al 5′ di gioco in Perugia-Juventus.

foto Settonce (copyright)