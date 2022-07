NOISIAMOPERUGIA | CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/2023

“NOI SIAMO PERUGIA” – DA LUNEDI 18 LUGLIO CONFERMA IL TUO POSTO PER SOSTENERE LA SQUADRA BIANCOROSSA

Perugia, 15 luglio 2022 – A.C. Perugia Calcio comunica che a partire da lunedi 18 luglio ore 16 avrà inizio la campagna abbonamenti #NOISIAMOPERUGIA per la stagione sportiva di Serie BKT 2022/2023.

La campagna abbonamenti sarà aperta per tutti i settori dello stadio ad eccezione della Curva Nord, al momento in ristrutturazione, per la quale vi comunicheremo in fase successiva tutti i dettagli per la sottoscrizione dell’abbonamento.

Come ogni anno la campagna abbonamenti sarà distinta in due fasi. La prima, dal 18 al 29 luglio e sarà riservata agli abbonati della stagione 2019/20 che potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto o eventualmente cambiarlo. La vendita libera invece inizierà l’1 agosto.

Come sempre, oltre il prezzo singolo intero, over 65/donna e under 14, in tribuna laterale ovest abbiamo considerato il gruppo famiglia composto da padre, madre e figli ad un prezzo ridotto. E ulteriori vantaggi sono previsti anche per la piccola famiglia composta da padre o madre con il bambino under 14.

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento caricandolo sulla Grifo Card o in modalità cartacea (pdf) inviato alla propria casella mail.

La biglietteria dello stadio sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

– solo lunedì 18 luglio dalle ore 16 alle 19, da martedì 19 a venerdi 22 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre sabato 23, domenica 24 lunedì 25 luglio sarà chiusa;

– la vendita riprenderà martedì 26 luglio dalle 16 alle 19 mentre da mercoledì 27 a venerdì 29 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 e così a seguire per le settimane successive.

GRIFO CARD: OGNI FINE SETTIMANA VERRA’ COMUNICATO L’ORARIO E I GIORNI DI APERTURA DELLA SETTIMANA SEGUENTE.

Per la settimana che va dal 18/07/22 al 22/07/22 sarà aperta tutte le mattine dalle ore 10 alle 13.

ONLINE: quest’anno sarà possibile acquistare l’abbonamento anche online e per i possessori dell voucher si può scaricare il proprio credito per l’acquisto dell’abbonamento ma solo se si è in possesso di Grifo Card.

DISABILI: saranno abbonati in sede di vendita libera in giorni specifici che verranno comunicati successivamente senza sostenere nessun costo, nei settori a loro assegnati, 30 possessori di Legge 104 e accompagnatore (se riportato su quest’ultima) e 10 posti, sempre con Legge 104 su sedia a rotelle (POH) nella piattaforma a loro riservata.

UNDER 6: dovranno sottoscrivere l’abbonamento (richiesto dal genitore) senza sostenere nessun costo ma non avranno diritto ad un posto a sedere.

Per ogni ulteriore informazione consultare la pagina www.acperugiacalcio.it o recarsi in biglietteria.