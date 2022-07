SI AVVICINA IL COMPLEANNO DEL MUSEO!

Perugia, 1 luglio 2022 – Luglio non è solo il mese in cui si riprende la nuova stagione agonistica. Per tutti gli amanti del Grifo e per chi sostiene da decenni questi colori sa bene che da 5 anni a questa parte c’è un ricorrenza importantissima: il compleanno del museo dell’AC Perugia Calcio che quest’anno di anni ne compie 6. Un compleanno, il 7 luglio, che non è solo un numero. Un anniversario che significa tanto, soprattutto dopo due anni in cui lo abbiamo celebrato solo virtualmente.