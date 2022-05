SERIE C, 27^ GIORNATA | PERUGIA-AREZZO 1-3

Perugia, domenica 15 maggio ore 15:30 – centro sportivo “P.Rossi” – 27^ giornata Campionato Serie C Girone C

PERUGIA: Cerasa, Serluca, Orsi, Bortolato, Mascia, Di Fiore, Gwiazdowska, Paolini (36′ st Gigliarelli), Piselli (1′ st Ciferri), Lamenzo (20′ st Bonadies), Chiasso (1′ st Annibaldi). A disp.: Antonelli, Viola, Toppi, Liucci, Pierotti. All. Peverini

AREZZO: Siejka (29′ pt Valgimigli), Zijlma, Tuteri, Costantino, Orlandi, Razzolini (31′ st Carrozzo), Ceccarelli (20′ st Zelli), Verdi (26′ st Lorieri), Gnisci (8′ st Paganini), Pasquali, Vicchiarello. A disp.: Aliquò, Mastel, Lulli, Ferretti. All. Testini

RETI: 5′ pt Ceccarelli (A), 22′ pt Orlandi (A), 27′ pt Lamenzo (P), 39′ pt Razzolini (A)

PERUGIA – L’Arezzo batte 3-1 il Perugia e conquista la promozione in Serie B. Un campionato mai in discussione per la squadra di mister Testini (tra l’altro ex Grifone degli anni ’90) che chiude aritmeticamente al primo posto raggiunto a quattro turni dalla fine della competizione. Fin qui 67 punti frutto di 20 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta.

La vittoria di oggi ottenuta già alla fine del primo tempo testimonia la forza e la qualità della compagine amaranto. Le biancorosse di Vania Peverini hanno provato ad opporsi, senza risultato, nonostante abbiano accorciato le distanze con la rete della solita Lamenzo.

Nella ripresa il Perugia ha arginato con maggiore determinazione e ordine le avversarie ma ormai i giochi erano fatti.

In classifica, Perugia che rimane terzultimo, in piena zona playout a quota 20 punti, con quattro punti di vantaggio sulla Pistoiese (che oggi ha pareggiato).

“Oggi abbiamo incontrato la squadra più forte del campionato e lo hanno dimostrato – spiega nel post gara il tecnico Peverini – complimenti a loro per la promozione. Noi siamo andati meglio nella ripresa e comunque qualche occasione l’abbiamo avuta. Poi con il caldo, nel finale, è calata anche l’intensità”.

