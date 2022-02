ASCOLI-PERUGIA | ARBITRA MARCENARO DI GENOVA, AL VAR SERRA DI TORINO

Perugia, 3 febbraio 2022 – Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere Ascoli-Perugia , gara valida per la 21 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 5 febbraio alle ore 18:30 presso lo stadio “Cino e Lillo Del Duca”.

A coadiuvarlo gli assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Marco D’Ascanio di Ancona. Il quarto ufficiale sarà Marco Emmanuele di Pisa, al VAR Marco Serra di Torino e AVAR Davide Imperiale di Genova.

1 precedenti con lui, la vittoria casalinga vs il Padova lo scorso anno in Lega Pro (3-0). Quest’anno 1 presenza in Serie A, 7 in Serie B e 1 in Coppa Italia.