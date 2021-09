3^ GIORNATA PRIMAVERA 2 | CROTONE-PERUGIA 1-3

CROTONE: Pasqua; Amansour (58’ De Paola), Brescia, Tutyskinas, D’ Aprile; Timmoneri, Mekic (46′ Frustaglia), D’ Andrea; Gozzo ( 75’ Cantisani), Chiarella ( 53’ Maesano), Rojas ( 75’ Bilotta). A disp.: Lucano, , Filosa, Rossi, Perrelli, Nistico, Giancotti, Prato. All. Durante (Lomonaco squalificato)

PERUGIA: Moro; Boli, Menci, Grassi; Pupo ( 80’ Angelini), Parolisi, Fabri, Mabille (64’ Cicioni); Bevilacqua (70’ Mussi); Sulejmani ( 46′ Morina), Seghetti ( 80’ Biondelli). A disp.: Zizzania, Del Prete, Angelini, Lo Giudice, Capogna,. All. Alessandro Formisano

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

RETI: 6′ Fabri (P), 16′ Bevilacqua (P), 37′ Rojas (C), 85’ Mussi (P)

NOTE: ammoniti D’ Andrea (C), Brescia ( C), Frustaglia (C), Cantisani (C), Parolisi (P), Menci (P), Biondelli (P), Morina (P)

CROTONE – Bella vittoria quella che ha ottenuto la Primavera biancorossa in casa del Crotone che permette così di centrare i primi tre punti in campionato per i ragazzi di Formisano.

Il match si mette subito bene per il Perugia. Al 6° Fabri trova un super gol su calcio di punizione. La reazione dei rossoblù è immediata con Amansour che tira alto sopra la traversa. Al 13’ grande parata di Pasqua su Bevilacqua ma tre minuti più tardi è lo stesso Bevilacqua a siglare il gol del raddoppio. I locali attaccano e Rojas per ben due volte si fa respingere le conclusioni da Moro. Ci prova Mabille che colpisce di testa sugli sviluppi di un corner ma ancora Pasqua risponde con un grande intervento. Al 37’ Rojas accorcia le distanze con un gran gol da fuori area.

Nella ripresa Crotone che cerca il pareggio con Timmoneri che manda fuori su una respinta di Moro. Al 52’ biancorossi che sfiorano il tris con Seghetti che colpisce il palo. Poco dopo grande occasione Crotone con Frustaglia, tiro deviato da Cicioni che sbatte sulla traversa. A cinque minuti dal termine però Mussi chiude la partita con un gran gol su calcio di punizione.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Benevento, sabato 2 ottobre