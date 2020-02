Nasce BeSports, il campionato ufficiale di Serie B su console

C’è un campionato, ugualmente emozionante, che ricalcherà quello della Serie BKT ma che si disputerà non sui campi ma fra le console. È BeSports, il torneo eSports della Lega B con 20 team partecipanti, gli stessi che ogni weekend si sfidano negli stadi della seconda divisione nazionale. Il torneo eSports verrà giocato su Pes 2020, licenziatario esclusivo dei diritti della Serie BKT nel mondo dei videogiochi per la stagione 19/20. L’organizzazione e la gestione dell’intero progetto sarà prodotta da A.C.M.E e da MKERS, società rispettivamente esperte nell’organizzazione di eventi e nelle attività del settore eSport.

Balata – Il presidente della Lega B Mauro Balata dà il benvenuto a tutti coloro che vorranno partecipare a questa esperienza, ‘entrando così ancora più attivamente nella grande famiglia della Serie B’; un ulteriore passo per avvicinare le nuove generazioni al nostro campionato: ‘Mutano le esigenze, si aggiornano gli strumenti ma la B è comunque al fianco dei propri appassionati con i valori di sempre, quelli legati alla territorialità e ai giovani –prosegue Balata -. Il videogioco è un fenomeno molto seguito dai ragazzi e l’organizzazione di eventi legati agli eSports nelle nostre città, prima e dopo le partite di campionato, può essere un’opportunità per riempire ancor più gli stadi. Rappresentano infatti un importante movimento globale, con milioni di visualizzazioni e con un potenziale di ricavi e di visibilità per il nostro campionato e per gli sponsor veramente notevole. Una vera e propria rivoluzione ispirata al ‘Thinking modern’ della Lega B, che pone al centro le società, i tifosi e le nuove generazioni’.

Cisaria – Il CEO della media company e team esport Mkers dichiara ‘Un nuovo asset si aggiunge al nostro percorso. Dopo la possibilità di poter gestire il Pala Games di Romics, ci troviamo davanti ad un’altra sfida importante e all’opportunità di consolidare il posizionamento raggiunto nel settore eSport’.