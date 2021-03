19^ GIORNATA | PERUGIA-POMIGLIANO 2-7

Perugia, 21 marzo 2021 – Si è conclusa con risultato di 7-2 in favore del Pomigliano la 19^ giornata di campionato Serie B femminile. Una sfida testa-coda contro la squadra campana, attuale capolista, che con questa vittoria si conferma prima in classifica.

Per la squadra di mister Manuela Tesse le reti di Pinna, Schioppo, doppietta di Cox, Moraca, Kiamou e Doods. Per le biancorosse i gol della bandiera di Angori e Mazzi. Il Pomigliano parte subito in quinta, mettendo in cassaforte il risultato già al termine del primo tempo chiuso sullo 0-5.

Solo nella ripresa le biancorosse trovano la reazione al 64′ con la rete di Michela Angori, su assist di Lucrezia Di Fiore, e al 76′ con il gol di Mazzini. Anche le campane però riescono a mettere a segno due reti nella ripresa, e la gara si chiude con punteggio di 2-7.

Prossimo impegno per le ragazze di Luciano Mancini, domenica 28 marzo in trasferta a Cittadella.