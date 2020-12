10^ giornata, Chievo Women-Perugia 3-1

CHIEVO WOMEN: Magalini; Carleschi, Zanoletti, Tunoaia, Pecchini; Bertolotti, Carraro (52′ Mele), Salimbeni; Dallagiacoma, Botti (61′ Martani), Boni. All. Moreno Dalla Pozza

PERUGIA: Bayol; Serluca (86′ Libera), Accettoni (71′ Bortolato); Asta; Angori, Di Fiore, Benoist (71′ Orsi); Timo; Tola, Franciosa (46′ Gwiazdowska) Piselli. All. Luciano Mancini

MARCATORI: 12′ Piselli (P); 32′ Botti (C); 39′ Dallagiacoma (C); 93′ Martani (C).

NOTE: ammoniti 54′ Di Fiore (P).

Verona, 5 dicembre 2020 – Si è conclusa con risultato in favore della squadra di casa la 10^ giornata del Campionato Serie B femminile, che ha visto le biancorosse tornare in campo dopo un lungo e difficile periodo di stop.

Buon avvio di gara dalla parte delle grifoncelle passate in vantaggio con il gol di Giulia Piselli al 12′ su assist di Franciosa. Al 32′ arriva il pareggio delle venete con Botti e al 38′ il gol di Dallagiacoma che porta in vantaggio la squadra di casa. Con una pioggia costante a rendere il gioco ancora più impegnativo e difficile, le biancorosse di mister Mancini non si perdono d’animo, riuscendo a creare buone azioni, ma nel recupero del secondo tempo arriva il terzo gol del Chievo con Martani che chiude definitivamente il match sul 3 a 1.

“Ci tengo a fare personalmente un plauso alle ragazze” riferisce il direttore Valentina Roscini “che nonostante il risultato hanno disputato una splendida partita. Con un clima pessimo, sotto un’acqua incessante fino al 95′ hanno dato il massimo, riuscendo a costruire un ottimo gioco, lottando a viso aperto fino alla fine, dopo un mese di immense difficoltà in cui è stato possibile allenarsi pochissime volte. Malgrado il momento così complesso, tutte le ragazze hanno risposto alla chiamata senza tirarsi indietro e hanno dato il massimo per onorare la maglia. Anche se il risultato avrebbe potuto premiarci, o quanto meno permetterci di riportare a casa un punto, il valore dimostrato sul campo è innegabile. Indipendentemente dall’esito della gara, a tutta la squadra vanno i miei più sinceri complimenti”.

Prossimo turno: Tavagnacco – AC Perugia Calcio, domenica 13 dicembre

(foto tratta dal profilo Instagram Chievo Women)