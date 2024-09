VIS PESARO-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Sono 5 i precedenti nelle Marche fra le due squadre: bilancio di assoluta parità con 2 vittorie della Vis Pesaro (ultima 1-0 nella serie C dello scorso anno), 1 pareggio (0-0 nella coppa Italia di C 1989/90) e 2 successi umbri (ultimo 1-0 nella serie C 2020/21).

Vis Pesaro una delle 3 squadre del girone B senza mezze misure dopo 6 giornate, 3 vittorie e 3 sconfitte, come anche Arezzo e Legnago.

Manuel Di Paola secondo giocatore più decisivo del girone B dopo il ternano Cicerelli: i suoi gol hanno portato ai marchigiani 6 punti su 9 totali in classifica.

Perugia squadra del girone B più svagata nei primi 15’ di gioco, con 3 reti al passivo su 10 totali subite in 6 partite.

Seconda sfida tecnica fra Roberto Stellone ed Alessandro Formisano: il precedente in Vis Pesaro-Perugia 1-0 del girone di ritorno nella C dell’anno scorso.