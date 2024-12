SETTORE GIOVANILE | UN WEEKEND DI SOLE VITTORIE COMPRESO IL DERBY vinto 2-0 dall’under 16

UNDER 17 CASERTANA-PERUGIA 0-4 (foto di copertina)

Caserta, domenica 8 dicembre 2024 – ore 13 – Stadio Alberto Pinto – 11^ giornata Campionato nazionale Under 17

CASERTANA: Merolla, Satta (45′ st Ruggiero), Torinelli, Avallone D., Avallone G. (45′ st Marino), Sirico, Cacace, Zullo (27′ st Aliberti), Esposito, Ajello (27′ st Shavala), Mengacci (13′ st Pierno). A disp: Rigotti, Tartarone, Pannullo, Mormone. All.: Fabrizio Pedalino

PERUGIA: Strappini, Bevanati (30′ st D’ovidio), Bartolini (27′ st Chiodini), Pepe, Cantalino (13′ st Olimpieri), Cesarini, Fiorentini (13′ st Merico), Bellali, Agnissan (27′ st Forti), Vanni, Ciani (30′ st Condac). A disp.: Vinti. All.: Michele Gatti

ARBITRO: Francesco Peruzzi di Nocera Inferiore

RETI: 12′ pt Cantalino, 12′ st Pepe, 25′ st Agnissan, 28′ st Ciani

CASERTA – Blitz del Perugia Under 17 che vince 4-0 in casa della Casertana. Nel primo tempo Cantalino porta in vantaggio i biancorossi con un gran colpo di testa su punizione di Bellali. Nella ripresa Pepe segna il raddoppio con un sinistro da fuori area. Agnissan chiude la partita siglando il 3-0 solo davanti al portiere. Poco dopo c’è gloria anche per Ciani che segna dopo una respinta del portiere.

PROSSIMO TURNO: Perugia – Benevento, domenica 15 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 PERUGIA-TERNANA 2-0

Perugia, domenica 8 Dicembre 2024 – ore 13 – “Centro Sportivo Paolo Rossi” – 11^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Pelli (40’ st Tardani), Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (40’ st Ragni), Iachini (28’ st Crescentini), Bosi, Castroreale (15’ st Gueye), Kroni (28’ st Lallleroni), Raffaelli. A disp: Organai, Bendini, Auricchio, Alunno. All: Pierpaolo Anelli

TERNANA: Baldassarri, Palombi, Rosati S., Glandarelli, Camozzi, Fazi, Rosati L. (20’ St Rosi), Inches (38’ st Sabuzi), Pavese, Ponziani (1′ st Iacovacci), Morosi (1′ st D’Onofrio). A disp: Bonifazi, Sbocchia, Cerquaglia, Sabuz. All: Rodolfo Romeo

ARBITRO: Francesco Ruffinelli di Terni (Douglas Antonio Herrera Zarate e Andrea Giulietti di Perugia)

RETI: 27’ e 34’ st Gueye

PERUGIA – I biancorossi portano a casa la partita più sentita della stagione, il derby contro la Ternana, portando a cinque le vittorie consecutive, l’ottava nelle ultime nove partite. La forte pioggia ha condizionato il terreno di gioco ma le due squadre non si sono risparmiate. Dopo una prima parte in cui biancorossi hanno saputo chiudere ogni azione avversaria, nel secondo tempo il neo entrato Babacar porta avanti il Perugia con un goal da vero centravanti, per poi raddoppiare di testa sette minuti dopo, regalando la vittoria a mister Anelli a tutta la squadra.

Biancorossi che guidano la classifica, a quota 25, insieme al Benevento ma con una partita in più.

PROSSIMO TURNO: Az Picerno-Perugia, domenica 15 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 – CASERTANA – PERUGIA 1-3

Caserta, domenica 8 dicembre 2024 – ore 11 – Stadio Alberto Pinto – 11^ giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

CASERTANA: Reccia, Incarnato, Mauro, Di Lorenzo (33’ st Capasso), Bernardi, Scardarella (33’ st Neigre), Clamoroso, Nappa (13’ st Starace), Iorio (11’st Piscopo), Russo, Nocchiero (1′ st Lo Russo), A disp: Piccirillo, Cella, Di Meo. All: Orefice Mauro

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Rosati (30’ st Corinaldesi), Burrini, Minestrini (30’ st Citernesi), Galeotti, Cirillo (20’ st Tromboni), Turchi (7’ st Chierico), Checcarelli (20’ st Ferdinandi), Proietti (7’ st Pascucci), Piazza (20’ st Porcu). A disp: Tarducci, Puglisi. All: Filippo Lanterna

ARBITRO: Ivan Terisacco di Napoli

RETI: 25’ pt Russo (C), 31’ pt Piazza, 33’ pt Checcarelli, 4’ st Proietti

CASERTA– Quarta vittoria consecutiva (la sesta nelle ultime sette gare) della squadra di Lanterna e Romoli che supera 3-1 la Casertana. Grande reazione dei biancorossi che dopo aver subito l’1-0 al 25’ del primo tempo trovano la parità con un gol di Piazza su assist di Checcarelli. Dopo soli due minuti, proprio quest’ultimo trova il vantaggio del 2-1. Nella ripresa Proietti sigla il 3-1 finale.

PROSSIMO TURNO: Perugia – Benevento, domenica 15 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 14 PERUGIA-VIS PESARO 3-1

Seconda vittoria stagionale per i ragazzi di Simone Papini che grazie alle reti di Dorillo, Mengani e Crescentini battono 3-1 la Vis Pesaro che aveva accorciato le distanze con Antonini.

Con questi tre punti il Perugia sale a quota 9 e ora si concederà qualche giorno di riposo visto che il campionato riprenderà domenica 12 gennaio 2025 quando i giovani biancorossi affronteranno la Lazio al centro sportivo “P. Rossi”.

Questa la formazione scesa in campo contro la Vis Pesaro: Rappuoli, Capomagi, Dorillo (10′ st Marcelli), Morresi (28′ st Mariani), Parreschi, Carlicchi (33′ st Franzese), Pereira (15′ st Crescentini), Calistri, Bacchi (28′ st Luchetti), Mulamba (33′ st Marchetti), De Vito (1′ st Mengani). A disp.: Bussolini, Crescenzi.