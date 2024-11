SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL WEEKEND 16-17 novembre

UNDER 17 TERNANA-PERUGIA 4-0

Terni, domenica 17 novembre 2024 – Stadio Comunale Mario Cicioni – ore 16:30 – 9ª Giornata Campionato Under 17 Serie C – Girone C

TERNANA: Culi, Rivelli, Brocci, Di Curzio, Bottausci, Salvatore, Giacalone (64º Angher), Bruti (57º Betti), Dezio (72º Righi), Coltorti (64º Rota), Onesti (72º Caccavale). A disp: Delibra, Di Croce, Di Chio, Mancini. All: Marco Di Loreto

PERUGIA: Vinti, Cingolani (72º D’Ovidio) Bartolini (67º Chiodini), Bellali (67º Pepe), Brunori, Cesarini, Merico (67º Condac), Dottori (72º Olimpieri), Agnissan (57º Forti), Vanni (46º Peruzzi), Ciani. A disp: Strappini, Bevanati. All: Michele Gatti

ARBITRO: Ilaria Possanzini di Foligno

RETI: 17′ pt Di Curzio (Ter), 19′ pt Dezio (Ter), 22′ pt Giacalone (Ter), 30′ st Salvatore (Ter)

NOTE: espulso al 22′ pt Brunori (Perugia)

TERNI – La Ternana vince 4-0 contro il Perugia nel derby Under 17. È il Perugia ad avere la prima occasione con Ciani che da buona posizione non riesce a battere il portiere. Altra occasione per Agnissan pochi minuti dopo ma è ancora bravo Culi a respingere.

Vantaggio Ternana al 17′ pt con una punizione da zona defilata di Di Curzio che non trova deviazioni e finisce in rete dopo aver colpito il palo. In cinque minuti la Ternana chiude la gara con le reti di Dezio e Angher su rigore, e in questa occasione Perugia in dieci per l’espulsione di Brunori. Nella ripresa Salvatore chiude i conti per il 4-0 finale.

Prossimo turno: Perugia-Ascoli, domenica 1 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 17 novembre 2024 – ore 12:30 – “Centro Sportivo Paolo Rossi” – 8^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Cataldo, Pelli (37’ st Tardani), Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (11’ st Lalleroni), Seppoloni (28’ st Ragni), Bosi, Castroreale (28’ st Fahmi), Alunno (11’ st Bendini), Raffaelli (37’ st Crescentini). A disp: Barbanera, Auricchio, Sabatino. All: Pierpaolo Anelli

CASERTANA: Schiedo, Incarnato (30’ st Bertenni), Baccolino, Di Penta, Musella, Jerradi, Pirozzi (9’ st Bervicato), Criscuolo (9’ st Maiello), Esposito (30’ st Liguori), Vitale (30’ st Montano), Chiavelli (30’ st Rivieccio). A disp: Di Lauro, Montano, Loffredo. All: Dario Canelli

ARBITRO: Laura Giovagnoli di Perugia (Gianluca Innocenzi di Foligno e Benedetta Di Maria di Perugia)

RETI: 29’ pt (rig.) Bosi, 25’ st Santillo

PERUGIA – Il Perugia porta a casa una netta ed importante vittoria contro la Casertana, riuscendo a completare il primo clean sheet della stagione. Il vantaggio lo sigla il capitano Bosi dagli 11 metri dopo che Raffaelli viene steso in area di rigore dal portiere avversario. Nel secondo tempo da un ottimo corner battuto da Raffaelli nasce il 2-0 del Grifo con la forte incornata dell’altro difensore centrale Santillo. Da sottolineare la propensione al goal della difesa perugina viste le 7 reti già messe a segno dall’inizio di stagione.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Pescara, domenica 24 novembre.

– – – – – – – – –

UNDER 15 – TERNANA-PERUGIA 0-4

Terni, domenica 17 Novembre 2024 – ore 14.30 – Campo Comunale Mario Cicioni – 9 ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

TERNANA: Vagnoli, Romaldini (19’ st Policastro D.), Anderlini, Morelli (19’ st Strinati), Vagnetti (27’st Policastro M.), Pigato, Costantini (1′ st Anibaldi), Filiberti, Camponeschi (27’ st Giannini), De Rosa (1′ st Bifulco), Degni (1′ st De Angelis). A disp: Papa, Anibaldi, De Angelis, Bifulco, Strinati, Policastro M., Policastro D., Giannini, Reggi. All: Maurizio Caccavale

PERUGIA: Arcioni, Bisonni, Brunori, Burrini (29′ st Turchi), Minestrini, Rosati (29′ st Puglisi), Cirillo (19’ st Corinaldesi), Ferdinandi (19’ st Chierico), Checcarelli (19’ st Tromboni), Citernesi (10’st Marinelli), Pascucci (10’st Piazza). A disp: Organai, Corinaldesi, Chierico, Turchi, Puglisi, Marinelli, Tromboni, Proietti, Piazza. All: Marco Romoli

ARBITRO: Endri Kasmi di Terni

RETI: 6’ pt e 14′ pt Pascucci, 18’ pt Checcarelli, 19’ st Piazza

PERUGIA – Il Perugia Under 15 ottiene una splendida vittoria nel derby contro la Ternana per 4-0. Grandissima prestazione da parte dei ragazzi di mister Romoli che confermano l’ottimo periodo di forma. I biancorossi si portano avantidi tre reti nei primi venti minuti grazie alla doppietta di Pascucci e alla rete di Checcarelli. Nella ripresa il 4-0 di Piazza.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Ascoli, domenica 1 dicembre