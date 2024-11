UNDER 16, 9^ GIORNATA | PERUGIA-PESCARA 3-0

Perugia, domenica 24 novembre 2024 – ore 15 – centro sportivo Paolo Rossi – 9^ giornata Campionato Under 16 Girone C

PERUGIA: Cataldo, Pelli (15′ st Lalleroni), Ciappi, Pierangelini, Santillo (40′ st Ragni), Castellucci (40′ st Auricchio), Crescentini (15′ st Iachini), Bosi, Castroreale (33′ st Sabatino), Bendini (15′ st Tardani), Raffaelli (40′ st Seppoloni). A disp.: Barbanera, Alunno. All. Anelli.

PESCARA: Fiorentino, Servalli (33′ st Erisi), Felicissimo, Tarantelli (33′ st Di Marcello), Tenaglia, Di Battista, D’Angelo, Collevecchio (25′ st Spinelli), Coppola, Redega, Gioacchini (17′ st Centi). All. Stella

ARBITRO: Edoardo Fanelli di Perugia

RETI: 20′ st e 32′ st Raffaelli, 40′ st Iachini

PERUGIA – La doppietta di Raffaelli e il gol di Iachini consentono ai ragazzi di mister Anelli di battere 3-0 il Pescara ottenendo la terza vittoria consecutiva e il settimo risultato utile consecutivo. Tre punti che permettono di raggiungere la testa della classifica in coabitazione con il Benevento anche se i biancorossi devono ancora osservare un turno di riposo. Per Raffaelli quarto centro stagionale mentre per Iachini è la seconda marcatura da inizio anno.

Perugia che sin da subito ha comandato la gara e nel finale di tempo ha colpito una traversa con Crescentini. Nella ripresa, nel momento migliore degli ospiti, il vantaggio biancorosso con Raffaelli che sfrutta un contropiede iniziato da Castroreale. Ancora Raffaelli dieci minuti poco firma il 2-0. Il tris di Iachini proprio allo scadere del tempo.

PROSSIMO TURNO: Turris-Perugia, domenica 1 dicembre