UNDER 15, 3^ GIORNATA | AREZZO-PERUGIA 2-1

Arezzo, domenica 29 Settembre 2024 – ore 13 – centro sportivo “Le Caselle” – 3° giornata Campionato under 15 Serie C – girone C

AREZZO: Cau, Laurentini, Misciglia, Casamenti, Verdi (12’ st Peruzzi), Belli, Monini (12’ st Olivieri), Quadri, Tosoni (33’ st Fiacchini), Centi, Vecchi (22’ st Leoni). A disp: Bacchi, Billi, Scolari, Bruni, Boschi. All. Fabio Butteri

PERUGIA: Arcioni, Bisonni (12’ st Piazza), Brunori (39’ st Tatullo), Burrini, Minestrini, Corinaldesi (39’ st Porcu), Cirillo (39’ st Galardini), Ferdinandi (18’ st Proietti), Checcarelli, Citernesi (12’ st Chierico), Marinelli (18’ st Puglisi). A disp: Tarducci, Turchi, Galardini. All: Marco Romoli

ARBITRO: Alessandro Coverini di Prato (Annalisa Cauteruccio e Cosimo Rindi di Firenze)

RETI: 10’ pt vecchi, 33’ pt Checcarelli (P), 33’ st (rig.) Peruzzi

NOTE: espulso Quadri (A) al 18′ st

AREZZO – L’Arezzo batte il Perugia 2-1. Buona la prova dei ragazzi di Romoli anche se, con un uomo in più dalla metà del secondo tempo, non sono riusciti a trovare la rete del pareggio.

L’Arezzo passa in vantaggio dopo dieci minuti con un calcio di punizione di Vecchi. Pareggio biancorosso, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Checcarelli. Nella ripresa Peruzzi su calcio di rigore riporta gli amaranto in vantaggio. Nonostante la spinta finale dei biancorossi, l’Arezzo difende il risultato e infligge così al Perugia la prima sconfitta stagionale.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Audace Cerignola, domenica 13 ottobre