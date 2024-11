TOMBOLINI AUTO PARTNER AC PERUGIA CALCIO E BACK SPONSOR PERUGIA FEMMINILE￼

Perugia, 14 novembre 2024 – Tombolini Auto entra a far parte della famiglia biancorossa. L’azienda sarà un nuovo partner del Perugia Calcio con il marchio che comparirà sui led di bordocampo durante le gare interne della prima squadra e sarà il nuovo back sponsor dell’AC Perugia Calcio Femminile.

A dare il benvenuto alla Tombolini Auto il capitano del Perugia, Gabriele Angella, e la giocatrice Rossella Del Prete che insieme al direttore sportivo Giugliarelli, al responsabile squadra femminile Mauro Lucarini e al responsabile marketing e commerciale Valentino Fronduti sono stati accolti dal titolare e brand manager della concessionaria Pietro Paolo Tombolini e dal responsabile filiale di Perugia Luca Marani.

La Tombolini Auto nasce a dicembre 2020, in piena pandemia da COVID-19, un traguardo per la Tombolini Motor Company Spa che viste le difficoltà di un momento storico epocale, accetta la sfida di riportare in Umbria e a Perugia un marchio storico come Renault e Dacia.

La Tombolini si avvale si una tradizione di oltre 47 anni di esperienza e professionalità come concessionaria d’auto, lo spirito che contraddistingue l’azienda è la voglia di crescere e la capacità di adattamento ai cambiamenti del mercato.

“La sfida e la voglia di crescere sono gli elementi comuni che condividiamo con il Perugia e siamo contenti di poter essere al loro fianco” ha commentato il titolare Pietro Paolo Tombolini.