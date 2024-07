TEST MEDICI PER IL GRUPPO BIANCOROSSO

Perugia, 15 luglio 2024 – Secondo giorno di lavoro per il gruppo biancorosso al centro sportivo “Paolo Rossi”.

Atleti e staff già di buon’ora al campo per svolgere test medici, in particolare prelievi del sangue, grazie alla collaborazione con Laboratorio Galeno, da anni punto di riferimento per lo staff medico biancorosso.

Poi tutti in campo, ore 9:30 puntuali, anche se la calura non ha dato tregua.

Attivazione generale, attivazione tecnica, possesso palla a tre squadre, esercitazione a gruppi di tre squadre a metà campo e, in alternanza, lavoro coordinativo il programma svolto nel campo centrale dell’antistadio.

Per i portieri, sotto l’occhio del preparatore Alessandro Greco, lavoro specifico con andature, spostamenti e gesto tecnico.

Nel pomeriggio visita sportiva presso il centro “Medisport Center” sotto la supervisione del Dr. Ceravolo e dello staff medico biancorosso. Visite che poi proseguiranno nei prossimi giorni.

Per martedì’ 16 luglio è prevista un’unica seduta al mattino, ore 9:30. Doppia seduta invece mercoledì 18 luglio, ore 9:30 e ore 18, tutte aperte al pubblico.