SPONSOR DAY 2024

Perugia, 12 giugno 2024 – Tradizionale appuntamento di fine anno con lo sponsor day, l’evento riservato ai partner del Perugia Calcio che in questa speciale occasione mettono da parte giacche e camicie indossando scarpini e kit gara come i veri giocatori biancorossi.

Nella splendida cornice dello stadio Curi tre squadre capitanate dal presidente Massimiliano Santopadre, dal direttore sportivo Jacopo Giugliarelli e da mister Alessandro Vittorio Formisano si sono affrontate in un mini triangolare. Presente anche il vice presidente con delega Academy Mauro Lucarini che seppur dalla panchina non è voluto mancare all’appuntamento.

Per la cronaca ha vinto il Perugia “rosso” capitanato dal presidente, secondo posto per il Perugia “blu” di mister Formisano e terzo il Perugia “bianco” di Giugliarelli.

Una giornata di festa ma soprattuto un momento speciale per tutti i partecipanti visto che hanno potuto utilizzare lo spogliatoio dei giocatori della prima squadra e quello riservato agli ospiti preparandosi come veri calciatori professionisti.

Al termine della giornata un momento conviviale proprio al centro del campo che ha emozionato tutti i presenti.

Il saluto del presidente Santopadre: “Serate come questa mi danno la forza e il coraggio di andare avanti, spero non sia l’ultima ma se dovesse essere l’ultima non sarà questa nello specifico perchè avremo modo di stare ancora insieme. Siamo contenti di avervi fatto vivere una giornata diversa e quando dalla tribuna vedrete i giocatori scendere sul terreno di gioco capirete quanto è difficile giocare su questo campo”.