“Siamo veramente molto rammaricati perché eravamo vogliosi di vincere in casa, invece è successo l’incredibile. Chiediamo scusa. Ci ha fatto molto piacere l’applauso dei tifosi a fine partita”

Next: "Difficile commentare una partita completamente indirizzata dagli episodi e dalla scelte arbitrali. C’era un fallo clamoroso su Matos prima del loro gol dopo che avevamo iniziato molto bene la partita e un rigore clamoroso su Bacchin. Matos mi ha giurato di non aver offeso l’arbitro. A quel punto la partita era indirizzata. Sui gol subìti abbiamo ovviamente delle responsabilità ma giocare in dieci per 80 minuti può mettere in difficoltà chiunque”

