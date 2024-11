SETTORE GIOVANILE | RISULTATI GARE 9-10 NOVEMBRE

UNDER 17 PERUGIA-CAMPOBASSO 3-3

Sanfatucchio, domenica 10 novembre 2024 – ore 16 – centro Sportivo “Piola” 8ª Giornata Campionato Under 17 Serie C – Girone C

PERUGIA: Strappini, Bevanati (37′ st Cingolani), Bartolini, Pepe (30′ st Peruzzi), Cantalino (37′ st D’Ovidio), Cesarini, Fiorentini (13′ st Merico), Bellali, Mechelli (13′ st Agnissan), Vanni (37′ st Forti), Ciani (37′ st Condac). A disp: Vinti, Chiodini. All: Michele Gatti

CAMPOBASSO: Gaudino, Mennea, Caprio, Martignetti, Liotta, De Luca, Avallone, Luongo, Tedesco, Carosella (13′ st Calderone), Mugnano (33′ st Martucci), Vitucci. A disp: Stracqualursi, Caprio, D’Acri, Sabatiello, Guarraccino, Paulazzo, Caruso. All.: Walter Simonetti

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello

RETI: 10º Ciani (P), 43′ pt e 14′ st Mugnano (C), 5′ st Mechelli (P), 10′ st Luongo (C) 45′ st + 8′ Forti (P)

PERUGIA – Finisce 3-3 tra Perugia e Campobasso in una gara che ha regalato tante emozioni. Vantaggio biancorosso con un bel sinistro da fuori area di Ciani. Alla mezzora l’arbitro concede, e poi revoca, un calcio di rigore per il Perugia. Nel finale di primo tempo arriva il pareggio di Mugnano che approfitta di un disimpegno errato e segna.

Nella ripresa Perugia subito avanti con Mechelli, su assist di Ciani ma poco dopo arriva il 2-2 del Campobasso con la rete di Luongo. Quattro minuti dopo i molisani vanno in vantaggio con la seconda rete di Mugnano che dopo aver saltato il diretto marcatore incrocia con il destro. I biancorossi sprecano un paio di occasioni con Merico che da buona posizione, in entrambi i casi, tira alto. Ma nell’ottavo minuto di recupero arriva il 3-3 di Forti con un colpo di testa su una punizione battuta da Bellali.

PROSSIMO TURNO: Ternana-Perugia, domenica 17 novembre

– – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 GIUGLIANO-PERUGIA 1-2 (foto di copertina)

San Giorgio a Cremano (NA), domenica 10 Novembre 2024 – ore 11 – “Stadio Raffaele Paudice” – 7^ giornata Campionato Under 16

GIUGLIANO: Munari, D’Apice, Diglio (16’ st Sarno), Toriello, Aldi, Larguem, Alborino (16’ st Galizia), Napolitano, Sartore Espinoza, Metafora (30’ pt Robustelli), Stanzione (11’ st Ferraiuolo). A disp: Guerriero, Fasano, Storti, Morelli, Cordova. All: Antonio Borrelli

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (44′ st Alunno), Lalleroni (13’ st Iachini), Bosi, Castroreale (33’ st Sabatino), Raffaelli (44′ st Pascucci), Crescentini (13’ st Seppoloni). A disp: Cataldo, Auricchio, Bendini, Fahmi. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Ruben Aurilia di Torre Del Greco (Pasquale Cifariello di Ercolano e Francesco Pio Storelli di Nocera Inferiore)

RETI: 30’ pt e 14′ st Castroreale, 25′ st Galizia (G)

PERUGIA – L’Under 16 di Anelli torna alla vittoria con una convincente prestazione battendo il Giugliano fuori casa per 2-1. Tantissime le occasioni per i biancorossi che potevano terminare l’incontro con molte più reti di scarto. Nel primo tempo il vantaggio di Castroreale che raddoppia dopo un quarto del secondo tempo. I pali colpiti da Raffelli e Santillo negano la gioia del terzo goal cosi il Giugliano accorcia le distanze. Il Perugia però si dimostra compatto e porta i tre punti a casa.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Casertana, domenica 17 novembre.

– – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 PERUGIA-CAMPOBASSO 4-0

Castiglione del Lago – loc. San Fatucchio, domenica 10 Novembre 2024 – ore 14.00 – Stadio Silvio Piola – 8 ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Girone C

PERUGIA: Arcioni, Rosati (10’ st Corinaldesi), Porcu (20’ st Marinelli), Burrini, Minestrini (20’ st Puglisi), Galeotti (10’ st Chierico), Cirillo ( 27’ st Turchi), Bisonni, Proietti (20’ st Tromboni), Piazza ( 10’ st Checcarelli). A disp: Organai, Citernesi. All: Filippo Lanterna

CAMPOBASSO: Micco, Ruggiero, Ferrazzo, Spampinato C., Letizia, Fava, Ferrara, Paolozza, Spampinato D., Scarpati, Di Lizio. A disp: Ziccardi, Trivisonno, Mosca, Di Paolo, Zadi, Paiano, Santoro, Panichella, Valente. All: Savino Ianniruberto

ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia

RETI: 12’ pt Cirillo, 16’ pt Piazza, 11’ st Bisonni, 33’ st Checcarelli

PERUGIA – Il Perugia Under 15, dopo la sconfitta contro il Pescara della settimana scorsa, vince in casa contro il Campobasso con un secco 4-0. Ottima prestazione da parte dei ragazzi di mister Lanterna. Ad aprire le marcature Cirillo con un gran gol all’angolino. Raddoppio di Piazza pochi minuti dopo. Nella ripresa il capitano Bisonni sugli sviluppi di un calcio d’angolo sigla il 3-0 e nel finale Checcarelli chiude i conti.

PROSSIMO TURNO: Ternana-Perugia, domenica 17 novembre