SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL WEEKEND

UNDER 17 PERUGIA-ASCOLI 3-4

Perugia, domenica 1 dicembre 2024 – ore 15:30 – centro sportivo “P. Rossi” – 10^ giornata Campionato nazionale Under 17

PERUGIA: Strappini, Cingolani, Bartolini, Olimpieri (67º Pepe), Chiodini (87º Cantalino), Cesarini, Merico (87º Fiorentini), Bellali (87º Bevanati), Forti (59º Agnissan), Peruzzi (67º Vanni), Condac (59º Ciani). A disp.: Vinti, D’Ovidio. All. Michele Gatti

ASCOLI: Attinelli, Tocchi, Pazzaglia (82′ Fortuna), Casillo, Cocchieri, Valori, Bruni (46′ Seproni), Donzelli (77′ Carano), Verdone, Angelino (82′ Vallorani), Pagnotta (63′ Cifardini). A disposizione: Blasimme, De Berardinis, Ruggieri, Mannini. All.: Federico Medori

ARBITRO: Federico Peruzzi di Perugia

RETI: 9′ e 43′ Pagnotta (A), 19′ Condac (P), 36′ (rig.) Bellali (P), 84′ e 89′ Verdone (A), 92′ Agnissan (P)

NOTE: espulso al 42′ Cingolani (P)

PERUGIA – Il Perugia cade in casa 4-3 contro l’Ascoli. Vantaggio ospite con Pagnotta che con un sinistro a giro che supera Strappini. Il Perugia pareggia con Condac che supera portiere in uscita e sigla l’1-1. Al 36º biancorossi avanti con Bellali su calcio di rigore procurato da Forti. Al 42′ fallo da ultimo uomo di Cingolani che viene espulso e sulla conseguente punizione pareggia Pagnotta, 2-2.

Nella ripresa il Perugia, con un uomo in meno, si procura un altro calcio di rigore che purtroppo Merico fallisce. Nella circostanza l’arbitro grazia il portiere ospite non estraendo il secondo giallo. Nel finale arriva la doppietta di Verdone. Inutile la rete nel finale di Agnissan su sviluppi di un calcio d’angolo.

PROSSIMO TURNO: Casertana-Perugia, domenica 8 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 TURRIS-PERUGIA 1-3

Torre Del Greco, domenica 1 dicembre 2024 – ore 12:15 – “Stadio Amerigo Liguori” – 10^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

TURRIS: Ruocco, Tia, Morelli, Gallucci (25’ st Capuozzo), Antinolfi, D’onofrio, Marangio (7’ st Martino), Esposito (19’ st Abbruscato), Giordano, Rignelli (19’ st Balestriere), De Sarno. A disp: Barone, De Martino, Sabbatino, Nappa, Di Martino. All: Francesco Iorio

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Auricchio (28’ st Ciappi), Pierangelini, Santillo, Castellucci (28’ st Tardani), Lalleroni (11’ st Bendini), Bosi, Castroreale (39’ st Sabatino), Alunno (11’ st Babacar), Raffaelli (39’ st Crescentini). A Disp: Cataldo, Seppoloni, Crescentini, Ragni. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Francesco Lionetti di Napoli (Tammaro Cirillo e Franco Pezzullo di Frattamaggiore)

RETI: 20’ pt De Sarno (T), 40’ pt Raffaelli, 20′ st e 34′ st Castroreale

TORRE DEL GRECO – Una grande rimonta firmata Raffaelli-Castroreale consente all’Under 16 di compiere il blitz in casa della Turris vincendo per 3-1. Partita più complicata di quello che ci si poteva aspettare con i locali che iniziano forte andando in vantaggio al 20’ minuto con una conclusione di De sarno che tocca il palo e si infila in rete. Il Perugia sciupa qualche occasione sotto porta fino al goal allo scadere di Raffaelli che riporta la situazione in pareggio. Nel secondo tempo, anche grazie ai cambi e ad un ritrovato Babacar, i biancorossi attaccano la porta avversaria e con una doppietta di Castroreale certificano una vittoria importante preparandosi al meglio per il derby in programma domenica prossima.

In classifica, Perugia che comanda la classifica insieme al Benevento, entrambe a quota 22 punti.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Ternana, domenica 8 dicembre

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 PERUGIA-ASCOLI 3-2 (foto di copertina)

Perugia, domenica 1 dicembre 2024 – ore 13.30 – Centro Sportivo Paolo Rossi – 10ª giornata Campionato nazionale Under 15 – Serie C – Girone C

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori (27’ st Puglisi), Burrini, Minestrini, Rosati, Cirillo (5’ st Pascucci), Ferdinandi (27’ st Galeotti), Checcarelli (33’ st Tromboni) , Citernesi (5’ st Proietti), Piazza (33’ st Corinaldesi). A disp: Arcioni, Chierico, Turchi. All: Marco Romoli

ASCOLI: . Di Felice, Albanesi, Tappi, Spano, Dente, Iachini, Palomba, Cappella, Sinani, Sirocchi, Catanzaro. A disp: Virivè, Presta, Amatucci, Calvarese, Zega, Cucciniello, Djoric, Bocci, Simonetti . All: Giuseppe Cusimano

ARBITRO: Michele Castellini di Foligno

RETI: 5’ pt Piazza (P), 27’ pt Sinani (A), 42’ st Spano (A), 42’ pt Checcarelli (P), 19’ st Bisonni (P)

PERUGIA – Grande vittoria per 3-2 del Perugia Under 15 di mister Romoli contro l’Ascoli.

Apre le marcature Piazza dopo aver recuperato palla sulla trequarti avversaria. Trova il pareggio l’Ascolli al 27’ con bomber Sinani e sul finire del tempo passa in vantaggio con un tiro da fuori di Spano. In pieno recuperò però Checcarelli trova un gran gol su azione personale per il 2-2. A metà secondo tempo su calcio d’angolo, il capitano biancorosso Bisonni trova il gol che sancisce la vittoria del Perugia.

In classifica, Perugia che sale a quota 24 e insegue il duo Benevento-Pescara rispettivamente prima e seconda.

PROSSIMO TURNO: Casertana – Perugia, domenica 8 dicembre