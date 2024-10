SETTORE GIOVANILE | RISULTATI DEL 12-13 OTTOBRE

UNDER 17 – PERUGIA-AUDACE CERIGNOLA 4-3 (nella foto di copertina)

Perugia, domenica 13 ottobre 2024 – ore 13:30 – centro sportivo “P. Rossi” – 4^ giornata Campionato nazionale Under 17

PERUGIA: Vinti, Chiodini (17′ st Cesarini), Bartolini, Pepe (17′ st Forti), Brunori, Peruzzi, Cingolani (28′ st Condac), Dottori, Agnissan (28′ st Cantalino), Perugini, Ciani (1′ st Merico). A disposizione: Strappini, D’ovidio, Mechelli, Fiorentini. All.: Fioretti

AUDACE CERIGNOLA: Filorusso, Russo (1º s.t. Fucci), Stilla, Peschechera (31º s.t. Urbano), Acocella, Troilo (31º s.t. Laboragine), Giannone (43º s.t. Dimolfetta), Maffei (43º s.t. Savino), Grella (18º s.t. Cafagna), Nanula, Alonso. A disposizione: Pacini All.: Laboragine

ARBITRO: Giuseppe Ciorba di Perugia (Foglietta di Foligno – Di Maria di Perugia)

RETI: 9′ pt Nanula e 46′ pt (Cer), 24′ pt Alonso (Cer), 37′ st Peruzzi (Per), 2′ st Agnissan (Per), 13′ st Merico (Per), 41′ st Bartolini (Per)

PERUGIA – Il Perugia batte 4-3 l’Audace Cerignola con una grande rimonta completata nel finale di gara dal gol di Bartolini.

Biancorossi che partono forte con alcune ccasioni ma gli ospiti vanno in vantaggio di due reti. Accorcia le distanza Peruzzi, su un azione iniziata da un calcio d’angolo. Sull’ultima palla del primo tempo, in ripartenza, il Cerignola trova il momentaneo 3-1. Ad inizio ripresa Merico salta l’avversario sulla fascia e mette al centro per Agnissan che accorcia le distanze. Poco dopo è lo stesso Merico con una bella azione personale a siglare il 3-3. A quattro minuti dal termine Bartolini segna di testa il gol vittoria per la gioia di tutto il gruppo biancorosso.

Prossimo turno: Pineto-Perugia, 20 ottobre

– – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 16 – AVELLINO-PERUGIA 1-4

Venticano, domenica 13 ottobre 2024 – ore 11:30 – Centro Sportivo “G.Ambrosini” – 3° giornata Campionato Under 16 Serie C – Girone C

AVELLINO: Barbieri, Frulio (24′ st Capozzoli), Ciampi, Trevisan (1’ st De Biasi), Palma, Bianco (33′ st Caso), Angelino (1’ st Eraubare), Coulibaly, D’Antonio (17′ st Sicignano), Capone (33′ st Sasso), Marotta (17′ st Biancolino). A disp: Sessa, Esposito. All: Luigi Molino

PERUGIA: Cataldo, Pelli, Auricchio, Pierangelini (38′ st Tardani), Santillo, Lalleroni (16′ st Alunno), Raffaelli (31′ st Crescentini), Bosi, Castroreale, Bendini (16′ st Seppoloni,) Pascucci (38′ st Sabatino). A disp: Barbanera, Alunno, Ragni,. All: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Andrea Zari di Benevento

RETI: 10′ pt Capone; 18′ pt Castroreale, 36′ pt Raffaelli, 40′ +3 st e 40′ +6 st Alunno

I biancorossi di Anelli conquistano la prima vittoria stagionale battendo 4-1 l’Avellino fuori casa con una grandissima prestazione. Dopo una partenza in salita dovuta al vantaggio dell’Avellino, il Grifo si è mostrato attento e per niente intimorito dalla rete subìta riuscendo a pareggiare poco dopo con Castroreale. Verso la fine del primo tempo è Raffaelli a ribaltarla portando la squadra negli spogliatoi sul 2-1.

Una grandissima parata di Cataldo su calcio di punizione ravvicinato tiene a galla il risultato, che rimane così fino ai minuti di recupero finali, quando Alunno sigla una doppietta nel giro di tre minuti e chiude la pratica.

Prossimo Turno: Perugia-Pineto. domenica 20 ottobre 2024

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

UNDER 15 – PERUGIA-AUDACE CERIGNOLA 7-1

Perugia, domenica 13 ottobre 2024 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 4^ giornata Campionato nazionale Under 15

PERUGIA: Organai, Corinaldesi (10′ st Marinelli), Rosati (30′ st Galardini), Bisonni, Minestrini, Brunori, Cirillo (30′ st Borghesi), Chierico (25′ st Cicioni), Checcarelli (25′ st Tromboni), Citernesi (10′ st Proietti), Piazza (10′ st Cecconi). A disp: Tarducci, Porcu, Borghesi, Cicioni, Marinelli, Proietti, Tromboni, Cecconi, Galardini. All: Marco Romoli

AUDACE CERIGNOLA: Colasanto, Cassanelli, Piccinni (26′ st Zingarelli), Gesmundo, Sansaro (1′ st Pasculli), Piumelli, Compierchio (12′ st Di Domenico) Garofalo (26′ st Garofoli), Sollazzo (12′ st Patruno) , Zoccano, Maggio (1′ st Piccininni). A disp: Pace, Zingarelli, Garofoli, Di Domenico, Piccininni, Patrullo, Pasculli. All: Pasquale Patruno

ARBITRO: Guazzeroni di Orvieto

RETI: 16′ pt e 22′ pt Checcarelli, 40′ pt e 40+2′ pt Piazza, 14′ st Patruno (CER), 22′ st e 37′ st Proietti, 30′ st Marinelli

PERUGIA – Il Perugia Under 15 batte con una vittoria schiacciante l’Audace Cerignola 7-1. Dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Arezzo, i ragazzi di mister Romoli si impongono con una prestazione travolgente. Le reti di Checcarelli, Piazza, Proietti e Marinelli sanciscono i tre punti, con Patruno che segna l’unico gol per gli ospiti.

Prossimo turno: Pineto-Perugia, domenica 20 ottobre