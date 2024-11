SETTORE GIOVANILE | I RISULTATI DEL WEEKEND 2-3 NOVEMBRE

UNDER 17 PESCARA-PERUGIA 3-4

Pescara, domenica 3 novembre 2024 – ore 15 – 7ª Giornata – Campionato Under 17 Serie C – Girone C

PESCARA: Orecchioni, Rossi, Muratore (24′ st Gui), Di Donato (24′ st Mantini), Tarantelli, Parisse, Orsini (15′ st Di Leonardo), Quieti (15′ st Maione), Capulli (1′ st Blasi), D’Errico, Shehaj. A disp: D’Emilio, Salvatore, Di Carlo, Toppi All: Andrea Gessa

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bevanati, Pepe, Chiodini, Cesarini, Condac, Peruzzi, Vanni, Ciani. A disp: Strappini, D’Ovidio, Cantalino, Bartolini, Bellali, Merico, Agnissan, Fiorentini, Mechelli All.: Michele Gatti

ARBITRO: Antonio Diella di Vasto

RETI: 10′ pt Orsini (Pes), 5′ st e 18′ st Parisse (Pes), 14′ st e 39′ st Agnissan, 20′ st Bellali, 34′ st Ciani

NOTE: espulso al 44′ st Parisse (Pes)

PESCARA – L’Under 17 di Michele Gatti vince in rimonta contro il Pescara, 4-3 il risultato finale.

Doppio vantaggio dei Delfini con le reti di Orsini e Parisse. Accorcia momentaneamente Agnissan su assist di Ciani mail Pescara riallunga con un’altra rete di Parisse. Il biancorosso Bellali riapre subito la partita portando i suoi sul 2-3 e Ciani, a dieci minuti dalla fine, pareggia i conti. Il gol vittoria viene segnato da Agnissan che è il più lesto di tutti a ribadire in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

In classifica, Perugia terzo in classifica con 16 punti, dietro Ternana e Benevento.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Campobasso, domenica 10 novembre

UNDER 16 PERUGIA – SORRENTO 1-1 (foto di copertina)

Perugia, domenica 3 Novembre 2024 – ore 15 – “Centro sportivo Paolo Rossi” – 6^ giornata di andata Campionato nazionale Under 16

PERUGIA: Barbanera, Tardani (1′ st Pelli), Auricchio (24’ st Lalleroni), Olimpieri (24’ st Ciappi), Santillo, Bendini (1′ st Alunno), Pierangelini (40’ st Crescentini), Bosi, Iachini (15’ st Castroreale), Pascucci (1′ st Castellucci), Raffaelli. A disp.: Cataldo, Ciappi, Pelli, Lalleroni, Alunno, Castellucci, Castroreale, Ragni, Crescentini. All: Pierpaolo Anelli

SORRENTO: Limodio, Esposito U. (26’ st Esposito L.), Veneziano, Chiaro, Russo (39’ st Ranieri), Sorrentino (26’ st Somma), Casalini, Canfora, Mascolo (15’ st Verdoliva), Illiano, Manzo. A disp: Pollio, , Di Grazia, Ranieri, Schettino, Romeo. All: Bruno Conte

ARBITRO: Gabriele Passagrilli di Perugia (Mattia Martinelli di Città di Castello e Gabriele Crescenzi di Gubbio)

RETI: 8’ pt Raffaelli (P) 38’ pt Casalini (S)

PERUGIA – Perugia e Sorrento si prendono un punto ciascuno interrompendo così la striscia di tre vittorie consecutive dei ragazzi di Anelli. Dopo un buon avvio scandito dal goal di Raffaelli su un regalo del portiere avversario, viene fuori il Sorrento che pareggia con una potente punizione dal limite dell’area di rigore. Nella ripresa la partita si stabilizza, anche se il pareggia ha due occasioni, prima con il palo di Raffaelli con un tiro insidioso e poi con Ciappi che nel finale manca di poco la rete della vittoria.

PROSSIMO TURNO: Giugliano-Perugia, domenica 10 novembre

UNDER 15 PESCARA-PERUGIA 3-2

Pescara, domenica 3 Novembre 2024 – ore 12:45 – 7ª Giornata di Andata – Campionato Under 15 Serie C – Girone C

PESCARA: Bedori, Trisi, Spinosi, Di Pillo, Antonetti, Dell’Orso, Cipollone (62º Centi), Sulpizi, Di Giosafatte (52º Amari), Amenta (62º Giancristofaro), Maio. A disp.: Cappelletti, Piersimone, Castellano, Esposito, Sagazio, Ortega All: Luca D’Ulisse

PERUGIA: Organai, Bisonni, Brunori (63º Turchi), Burrini, Minestrini, Rosati, Marinelli (51º Piazza), Ferdinandi, Checcarelli (72º Proietti), Citernesi (63º Cirillo), Tromboni (51º Corinaldesi). A disp.: Arcioni, Chierico, Galeotti, Cirillo, Porcu All: Filippo Lanterna

ARBITRO: Denis Cornel di Roma 1

RETI: 27′ pt Ferdinandi (Per), 9′ st Sulpizi (Pes), 11′ st Dell’orso (Pes), 17′ st Bisonni (Per), 34′ st Antonetti (Pes)

PESCARA – Partita combattuta tra Pescara e Perugia. Nel primo tempo apre le marcature al 27′ Ferdinandi con un bel destro dal limite dell’area. Nella ripresa il Pescara la ribalta portandosi sul 2-1 con due gol in due minuti. Pareggio biancorosso di Bisonni su un corner battuto da Citernesi. Il gol vittoria però è biancoceleste e lo segna Antonetti con un colpo di testa su calcio d’angolo.

Perugia che rimane fermo a quota 15 punti in classifica.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Campobasso, domenica 10 novembre