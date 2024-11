Sarà il signor Nicolò Dorillo della sezione di Torino a dirigere Sestri Levante-Perugia, gara valida per la 17^ giornata del campionato Serie C NOW in programma domenica 1 dicembre 2024 alle ore 15 allo stadio “Sivori”.

A coadiuvarlo gli assistenti Nirintsalama Tsiferana Andriambelo di Roma 1 e Andrea Manzini di Voghera. Quarto ufficiale sarà Gabriele Restaldo di Ivrea.