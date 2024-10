RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI A TAVERNELLE

Dopo la gara con la Vis Pesaro il gruppo biancorosso ha usufruito di una giornata di riposo.

La ripresa degli allenamenti è fissata per mercoledì pomeriggio ore 15:30 quando la squadra si ritroverà allo stadio intercomunale di Tavernelle intitolato ad Angelo Moratti, fondatore della Saras e presidente di quella “Grande Inter” che trionfó in Italia e in Europa.

Alla seduta, aperta al pubblico, parteciperanno i bambini delle scuole del comprensorio che racchiude Tavernelle, Piegaro, Panicale e zone limitrofe.

Il Club biancorosso sin da ora ringrazia la società Asd Tavernelle del presidente Michele Caciotto e l’amministrazione comunale per aver messo a disposizione l’impianto e per contribuire all’organizzazione dell’evento.

AC Perugia Calcio invita tutti i tifosi a partecipare per sostenere la squadra!