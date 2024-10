Ecco il programma gare delle nostre squadre settore giovanile impegnate nel weekend 5-6 ottobre:

Sabato 5/10/2024

Primavera 2 – 4^ giornata – Perugia-Crotone – ore 12:15 – centro sportivo “Piola” di Sanfatucchio

Under 13, Under 12, Under 11, Under 9 – Roma-Perugia – Centro sportivo dell’Acqua Acetosa (Roma)

Domenica 6/10/2024

Under 17 riposo

Under 16 2^ giornata Perugia-Benevento – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi”

Under 15 riposo