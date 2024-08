PRIMAVERA | SCONFITTA 2-1 NEL PRIMO TEST CONTRO IL FOSSANO

Prima uscita stagionale per la Primavera del neo tecnico Joan Moll Moll che nel ritiro di Bardonecchia ha affrontato il Fossano, squadra che milita in Serie D. La gara termina con una sconfitta per 2-1 ma di più non si poteva chiedere al gruppo biancorosso visti i carichi di lavoro importanti svolti in questi primi giorni.

Primo tempo molto “fisico” ma al 22′ la partita si sblocca con un tiro di Manno, appena entrato in area, sul quale Romagnoli non può fare nulla. Dopo tre minuti il raddoppio del Fossano con Boix Garcia su calcio di rigore, dubbio, assegnato per fallo di mano in area. Da quel momento in poi la squadra biancorossa inizia a conquistare metri chiudendo il primo tempo nella metà campo avversaria e creando, anche, delle buone occasioni da gol.

Nella ripresa ancora biancorossi pericolosi e con trame di gioco interessanti. I locali però colpiscono il palo con un colpo di testa. Il Perugia attacca e accorcia le distanze: Liberti, dopo una serie di triangolazioni coi compagni, mette dal fondo una palla all’altezza del dischetto del rigore sulla quale si fionda Rossi che calcia di prima intenzione e deposita il pallone alle spalle del portiere avversario. I ragazzi di mister Moll Moll giocano bene e con buona intensità nonostante la differenza fisica con gli avversari. Nel finale biancorossi vicino al pareggio con Liberti che colpisce l’incrocio dei pali direttamente su calcio di punizione.

A margine dell’incontro il saluto del sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti, accompagnata dal vicesindaco Vittorio Montabone, a squadra e staff. Il team manager Stefano Ricci ha contraccambiato una maglia autografata.

FOSSANO: Menino, Barracane, Berbenni, Prato, Cesaretti, Zani, Cociobanu, Morganti, Boix Garcia, Cattaneo, Manno. Entrati nella ripresa: Cirillo, Gallesio, De Benedetti, Della Giovanna, Muratore, Alfieri, Cenci, Grandoni, Bongiovanni, Yanken, Ventre. All. Alberto Merlo

PERUGIA: Romagnoli, Carbonini, Panaro, Cottini, Giorgetti, Bussotti, Sadetinov, Ambrogi, Papa, Berta, Gambini. Entrati nella ripresa: Vinti, Brunori, Dottori, Hebeck, Liberti, Massari, Mori, Napolano, Perugini, Pirani, Romani, Rossi, Rondolini, Cardoni. All. Joan Moll Moll

RETI: 22′ pt Manno, 25′ pt (rig.) Boix Garcia, 37′ st Rossi (P)