PRIMAVERA | L’AMICHEVOLE CON UNDER 18 DEL TORINO CHIUDE IL RITIRO DI BARDONECCHIA

Il test contro l’Under 18 del Torino ha chiuso il ritiro della Primavera biancorossa nella località di Bardonecchia. Quella contro i granata, che alla fine si sono imposti per 1-0, è stata la quarta amichevole disputata in questi giorni di preparazione.

Sotto una fitta pioggia il Perugia di Moll Moll parte subito forte e mette alle corde i granata nella prima mezz’ora. Papa e Rondolini sfiorano il gol ma la prima frazione finisce con uno 0-0, stretto per i biancorossi.

Nella ripresa ancora Ambrogi prova a sorprendere da centrocampo il portiere che non può far altro che guardare la palla uscire di poco a lato. Poco dopo Gambini sbaglia un retropassaggio al portiere, Finizio però non riesce ad approfittare facendosi respingere il tiro da Vinti che manda in angolo. Nel finale di gara la rete del Torino con Kugyela che sfrutta una passività del reparto difensivo biancorosso. Subito dopo occasione del pareggio per Cardoni ma il suo colpo di testa su calcio d’angolo termina fuori. Tante le indicazioni buone per mister Moll Moll che, nonostante la sconfitta, si ritrova a recriminare per le svariate occasioni sprecate soprattutto nel primo tempo.

Il Perugia Calcio ringrazia l’amministrazione comunale di Bardonecchia per la disponibilità e cordialità dimostrata, il responsabile del campo, la lavanderia BardoWash, e le strutture ricettive vicino il campo da gioco nonché l’hotel Villaggio Olimpico per la serietà, professionalità e gentilezza nel venire incontro a tutte le esigenze di squadra e staff.