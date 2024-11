PRIMAVERA 2, 8^ GIORNATA | PERUGIA-COSENZA 2-0 – highlights

Perugia, sabato 9 novembre 2024 – ore 14:30 – centro sportivo “P. Rossi” – 8^ giornata Campionato Primavera Girone B

PERUGIA: Yimga, Mori, Dottori, Ambrogi, Bussotti, Brunori, Agosti, Perugini (37’ st Napolano), Karafili (1’ st Lickunas) Barberini (47’ st Calzoni), Berta (29’ st Giorgetti). A disp: Romagnoli, Rossi, Diouf, Hebeck, Pirani, Romani, Cardoni, Casagrande. All. Moll Moll

COSENZA: De Franceschi, Cioffredi, Barone, Silvestri, Touadi, Sgarbi, Contiero, Delicato, Cannioto, Ragone, Perricci. All. Belmonte

ARBITRO: Andrea Zoppi di (Michele Frecchiolla – Angelo Tomasi)

RETI: 16’ st (rig.) Ambrogi, 26’ st Lickunas

PERUGIA – Ambrogi, su rigore, e Lickunas regalano ai biancorossi di Moll Moll la seconda vittoria in questo campionato. Per il Cosenza dell’ex Nicola Belmonte (4 anni in biancorosso, 84 presenze e 4 reti) seconda sconfitta consecutiva dopo un un ottimo avvio di campionato. Da sottolineare, nel Cosenza, l’impiego di Filippo Sgarbi (anche lui grande ex, 5 anni in biancorosso, 140 presenze) che sta recuperando dopo l’infortunio patito al ginocchio.

La squadra di Moll Moll gioca una partita attenta e ordinata. Il primo tempo finisce a reti bianche nonostante la vivacità di Barberini e Perugini.

Nella ripresa i Grifoncelli continuano a spingere fino a provocare un tocco di mano in area di rigore su uno spunto di Mori. Dal dischetto realizza Ambrogi, glaciale come sempre dagli 11 metri. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio del Perugia, cornerdi Ambrogi, Lickunas incorna di testa siglando il raddoppio. Da sottolineare la prova molto buona della difesa, oggi composta da Dottori – Bussotti – Brunori – Mori, ma anche gli interventi di Yimga, per il secondo clean sheet stagionale.

Ora qualche giorno di riposo vista la sosta per le nazionali e alla ripresa altro turno casalingo, avversario l’Avellino.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Avellino, 23 novembre