PRIMAVERA 2, 7^ GIORNATA | SALERNITANA-PERUGIA 2-2

Salerno, sabato 2 novembre 2024 – ore 14:30 – centro sportivo “V. Volpe” – 7^ gjornata Campionato Primavera 2 Girone B

SALERNITANA: Rodolfo, Susini, Ferrari, Di Vico, Guccione, Nunziata, Di Lelio (31′ st Chietti), Paganetti, Fusco (44′ st Cosentino), Cantoni, Boncori (23′ st Lombardi). A disp.: Palazzo, Farina, Borrazzo, Bocanelli, Verza, Buttaroni, Gonnella, Izderic, Di Vincenzo. All. Luca Fusco

PERUGIA: Romagnoli, Mori (36′ st Napolano), Dottori, Ambrogi, Bussotti, Brunori, Pirani (10′ st Sadetinov), Perugini (36′ st Rossi), Karafili (31′ st Cardoni), Lickunas (10′ st Berta), Barberini. A disp: Belia, Romani, Calzoni, Diouf, Hebeck. All. Juan Moll Moll

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania (Luca Marucci di Rossano e Davide Gigliotti di Lamezia Terme

RETI: 5′ pt Bonocori, 16′ pt Karafili (P), 38′ st Di Vico, 41′ st Sadetinov (P)

PERUGIA – Termina 2-2 tra Salernitana e Perugia. Un pareggio che consente ai biancorossi di salire in classifica a quota 5 punti dopo la sconfitta in casa contro il Frosinone e quella con il Venezia in Coppa Italia.

Partita molto tattica e combattuta per la compagine di Moll, che viene sbloccata daoi locali con Bonocori sugli sviluppi di calcio d’angolo. Sempre su calcio d’angolo il pareggio del Perugia con Karafili che incorna sul primo palo.

Nella ripresa continua l’equilibrio tra le due squadre che hanno occasioni da entrambe le parti. Al 38′ i granata ritrovano il vantaggio con un tiro a giro preciso di Di Vico che si insacca nell’angolino basso. Il Perugia non si arrende e trova il pareggio su palla inattiva con Ambrogi che da 25 metri calcia un pallone velenoso e potente che Rodolfo non trattiene, Sadetinov è pronto a insaccare in rete da due passi. Seconda rete in campionato per lui. Romagnoli nei minuti di recupero compie un miracolo con un intervento prodigioso tenendo il risultato sul 2-2.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Cosenza, sabato 9 novembre