PRIMAVERA 2, 5^ GIORNATA | MONOPOLI-PERUGIA 0-2

Alberobello, sabato 19 ottobre 2024 – ore 15 – stadio “G. Scianni” – 5^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

MONOPOLI: De Lorenzo, Di Bari, Basso, Del Pin, Berlen, Seck (1′ st Marzulli), Capozzi (38′ st Mercone), De Gennaro (13′ st D’Auria), Brasili (29′ st Fracchiolla), La Sorsa, Depalo (1′ st Fitto). A disp.: Scioscia, Lamacchia, De Marchis, Cagnetta, Cirone, Spadavecchia, Madio. All.: Roberto D’Ermilio

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini (37′ st Mori), Cottini, Pirani (22′ st Napolano), Perugini, Karafili (22′ st Cardoni), Dottori, Berta. A disp.: Bella, Brunori, Calzoni, Diouf, Romani, Hebeck. All. Juan Moll Moll

ARBITRO: Gabriele Zangara di Catanzaro (Giampaolo Jorgji di Albano Laziale – Andrea Romagno di Albano Laziale)

RETI: 41′ pt Dottori, 12′ st (rig.) Ambrogi

NOTE: ammoniti Del Pin, Rondolini, Cardoni

MONOPOLI – Il Perugia vince a Monopoli 2-0 in una gara condizionata dalla pioggia ma ben gestita dai ragazzi di Moll Moll.

Sul campo di Alberobello i Grifoncelli approcciano bene la gara e vanno in vantaggio al 41′ primo tempo con un diagonale di Dottori ben servito da Perugini.

Nella ripresa Dottori crossa al centro per Bussotti, la palla viene toccata da un braccio di un difensore biancoverde e per l’arbitro è calcio di rigore. Ambrogi è glaciale dal dischetto spiazzando il portiere e siglando il 2-0. Negli ultimi trenta minuti entra in scena il reparto difensivo biancorosso che con una grande prestazione permette di ottenere il primo clean sheet stagionale.

Tre punti importanti per affrontare la capolista Frosinone.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Frosinone, sabato 26 ottobre