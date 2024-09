PRIMAVERA 2, 3^ GIORNATA | NAPOLI-PERUGIA 3-1

Cercola (Napoli), sabato 28 settembre 2024 – ore 15 – stadio “G. Piccolo” – 3^ giornata Campionato Primavera 2, Girone B

NAPOLI: Turi, Esposito, D’Angelo, Gioielli, Gambardella, Garofalo, Malasomma (1′ st Colella), De Chiara, Raggioli (20′ st Della Salandra), Popovic (17′ st Ballabile), Borriello (39′ st Borrelli). A disposizione: Petrone, Avvisati, Stati, Distratto, Cimmaruta, Pinzolo, Distratto, Zago. Allenatore: Dario Rocco

PERUGIA: Yimga, Dottori, Giorgetti, Ambrogi (32′ st Napoletano), Rondolini (11′ st Panaro), Cottini, Sadetinov, Perugini, Casagrande (56′ Diouf), Lickunas (1′ st Bussotti), Berta (32′ st Pirani). A disposizione: Romagnoli, Belloni, Brunori, Calzoni, Gambini, Mori, Romani. Allenatore: Juan Moll Moll

ARBITRO: Ciro Aldi di Lanciano (assistenti: Francesco Romano di Isernia e Matteo Gentile di Isernia)

RETI: 21′ pt e 29′ pt Raggioli, 1′ st Borriello, 20′ st (rig.) Sadetinov (P)

NOTE: al 22′ st Yimga para un calcio di rigore a Gioielli. Malasomma, De Chiara (N), Ambrogi, Sadetinov (P)

CERCOLA (NA) – Il Perugia gioca bene ma il Napoli si porta a casa i tre punti con la prima vittoria in campionato. Così si può riassumere la sfida che i partenopei hanno vinto 3-1 contro i ragazzi di Juan Moll Moll.

I biancorossi partono bene e Lickunas nel primo quarto d’ora crea ben tre occasioni da gol sventate dal portiere Turi. Alla prima vera azione il vantaggio del Napoli con un’incursione di Borriello che semina il panico in area avversaria, assist al bacio per Raggioli che deve solo spingere in rete. Poco dopo raddoppio del Napoli ancora con Raggioli che realizza con freddezza. Prima frazione che si chiude sul 2-0.

Nella ripresa, giusto un giro di lancette, e Borriello infila Yimga con un preciso destro concretizzando l’ottimo assist di D’Angelo, 3-0. Il Perugia però non molla e Ambrogi ci prova con due conclusioni senza esito. Il gol, meritato, arriva al 20′ st, Raggioli commette fallo in area di rigore, l’arbitro concede penalty e dagli undici metri Sadetinov spiazza Turi. Due minuti dopo Borriello si conquista un penalty in seguito a un ottimo spunto personale. Dal dischetto va Gioielli ma Yimga è bravo a respingere. I biancorossi attaccano fino alla fine e Sadetinov sfiora il gol che poteva riaprire la partita. Finisce 3-1.

In classifica, Perugia che rimane a quota 1 mentre il Napoli sale a quota 3.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Crotone, sabato 5 ottobre

(foto Iamnaples.it)