PRIMAVERA | 2-2 NEL TEST CONTRO I PARI ETÀ DEL RIMINI, IN SERATA ALTRA AMICHEVOLE CONTRO IL CATTOLICA

Prosegue la marcia di avvicinamento della Primavera di Moll Moll all’esordio in campionato privato per sabato 14 settembre in casa del Benevento.

L’amichevole contro i pari età del Rimini, disputata allo stadio “Romeo Neri”, si è chiusa sul 2-2. Vantaggio locale con Camiciottoli che approfitta di una chiusura tardiva della difesa biancorossa su un traversone proveniente da sinistra. Il Perugia replica con qualche incursione ma va al riposo sotto di una rete.

Nella ripresa biancorossi più determinati e trovano il pareggio con un autogol. Il Rimini si riporta avanti a pochi minuti dal termine con un tiro dal limite dell’area di Urciuoi. In pieno recupero il pareggio di Hebeck che finalizza una bella azione iniziata dal lato opposto.

In serata altro test, questa volta contro la prima squadra del Cattolica che milita in Promozione.