PRIMAVERA 2, 2^ GIORNATA | PERUGIA-PISA 1-1

Perugia, sabato 21 settembre 2024 – ore 15 – centro sportivo “P. Rossi” – 2^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

PERUGIA: Yimga, Dottori, Giorgetti, Ambrogi, Rondolini, Cottini, Sadetinov, Perugini, Casagrande, Lickunas, Barberini. All. Moll Moll

PISA: Giuliani, Baldacci, Battista, Frosali, Casarosa, Pucci, Raychev, Cannarsa, Buffon, Love, Ferrari. All. Innocenti

ARBITRO: Giuseppe Scarpati di Formia (Andrea Pasqualetto di Aprilia – Paolo Di Carlo di Pescara)

RETI: 16′ pt Perugini (PE), 48′ pt Ferrari (PI)

NOTE: Ammoniti Giorgetti, Ambrogi, Cottini, Baldacci, Bettazzi, Vivace

PERUGIA – Perugia e Pisa si dividono un punto per parte nella gara disputata al “Paolo Rossi”. L’1-1 finale consente a entrambe di muovere la classifica. Primo punto in campionato per i biancorossi di Moll Moll dopo la sconfitta dell’esordio, un punto per i toscani per dare continuità alla vittoria contro il Pescara.

Vantaggio Perugia con Perugini dopo un quarto d’ora con un tiro preciso da fuori area che si insacca nell’angolino. Il Pisa attacca ma Yimga blocca ogni tentativo. Casagrande e Barberini sprecano il raddoppio e al terzo minuto di recupero della prima frazione Ferrari trova la zampata vincente per ristabilire la parità con una girata in mezzo all’area. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a prevalere.

PROSSIMO TURNO: Napoli-Perugia, sabato 28 settembre